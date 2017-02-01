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للحصول على تراخيص إنتاج منتجات تحمل علامته التجارية

«إكسبو دبي 2020» يمنح الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة
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تاريخ النشر: الخميس 02 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

أعلن «إكسبو دبي 2020» تعاونه مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستضافة ورشة عمل ترمي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الفوز بعقود إنتاج منتجات مرخصة تحمل علامة «إكسبو دبي 2020» التجارية، بحسب بيان أمس.

ويرى «إكسبو دبي 2020» أن الفرصة مواتية الآن أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز صورتها وإمكاناتها واستعراض قدراتها أمام جمهور عالمي عريض. وبناءً عليه، يتعاون فريق «إكسبو دبي 2020» مع الجهات الداعمة، بما فيها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالفرص المتاحة أمامها وتقديم التوجيه اللازم إليها حول كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرصة القيمة.

وتمثل ورش العمل التي ينظمها «إكسبو دبي 2020» والمؤسسة خلال هذا الأسبوع الحلقة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات التي يسعى من خلالها منظمو الحدث المرتقب إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المساهمة في مسيرة التحضير والاستعداد والاستفادة من الفرص المتاحة لها. وخلال العام الماضي، أعلن «إكسبو دبي 2020» التزامه بتخصيص 20% من إجمالي نفقات الحدث المباشرة وغير المباشرة، أي ما يعادل عقوداً تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم، للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والدولية.

وتتاح أمام زوار دولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم فرصة الانتقاء من بين 5 آلاف صنف لمنتجات تحمل علامة «إكسبو دبي 2020» التجارية، علماً بأن أول هذه المنتجات سيتم طرحه في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.

ويخطط «إكسبو دبي 2020» إلى منح تراخيص للشركات في خطوة تتيح لهذه الشركات فرصة غير مسبوقة لإنتاج منتجات ستتاح للبيع أمام جمهور عالمي ضخم يتكون من 25 مليون زائر متوقع خلال الأشهر الستة للحدث المرتقب، كما سيتم بيعها عبر الإنترنت ومن خلال مجموعة من المتاجر المخصصة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ... المزيد
     
 

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