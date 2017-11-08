الجزيرة يحتفي بأبطال الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شركة الجزيرة الرياضية للألعاب الأخرى فريقها الأول للجو جيتسو، تثميناً لفوزه بـ18 ميدالية وحلوله في المركز الثالث بكأس رئيس الدولة للجو جيتسو التي اختتمت مؤخراً، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد كرم البطل الجزراوي عمر الحوسني شقيق شهيد الوطن عبدالله الحوسني الذي انتقل إلى جوار ربه قبيل انطلاق البطولة بيوم واحد، ورغم ذلك أصر عمر الحوسني على المشاركة بالبطولة واستطاع إحراز الميدالية الذهبية التي أهداها إلى روح شقيقه.

وحرصت إدارة شركة الجزيرة على تكريم الأبطال بحضور كل محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة الشركة، وعوض هويشل عضو مجلس الإدارة، ومحمد الحوسني المدير التنفيذي، والكابتن عبيد الزعابي مدير الفريق، ومدرب الفريق الأردني وسام مطيع.

وصرح السويدي بأن الجزيرة يشعر بالفخر والاعتزاز بإنجاز الفريق وهو ليس غريباً رغم توقعه بأن يحتل الجزيرة المركز الأول أو الثاني، ولكن بسبب غياب العديد من نجوم الفريق فقد أثر سلباً على المجموع العام للفريق، وعبر عن اعتزازه بإنجاز البطل الحوسني الذي أظهر حبه لوطنه وانتمائه لقيادته ورغم الأحزان على استشهاد شقيقه، فقد أثر حب وطنه وتسلح بالعزيمة والإصرار والرغبة بالانتصار ورفع علم الإمارات في البطولة. وعلى صعيد متصل، أعلن السويدي عن مشاركة 10 لاعبين في بطولة جراند سلام التي سوف تنطلق في البرازيل وقال السويدي: «سياسة التكريم بالشركة سوف تستمر وبشكل متزامن مع الإنجاز لتكون حافزاً لكل اللاعبين، وسوف يعلن النادي عن إجراءات جديدة لزيادة عدد الممارسين لهذه الرياضة وتسجيلهم بالنادي ضمن معايير احترافية عالية المستوى، ليستمر فخر أبوظبي في صدارة أندية الدولة، وليحافظ على لقب أفضل نادي بالدولة للسنة الثالثة على التوالي.