كاري فيشر لا تزال تصارع الموت

لوس أنجلوس (أ ف ب)

لا تزال الممثلة الأميركية كاري فيشر، إحدى نجمات سلسلة أفلام «ستار وورز» (حرب النجوم) تصارع الموت بعد إصابتها بأزمة قلبية قوية خلال رحلة بين لندن ولوس أنجلوس. وقال شقيقها تود فيشر لمحطة «إيه بي سي» التلفزيونية، إن الممثلة البالغة 60 عاماً «تتلقى أفضل عناية ممكنة».

وقد توقفت الممثلة عن التنفس قبل 15 دقيقة من هبوط الطائرة في لوس أنجلوس، على ما أفاد شهود.

وبعد حصولها على الإسعافات الأولية من أطباء كانوا في الطائرة تولت فرق الإسعاف في المطار الاهتمام بالممثلة. وقال شقيقها، إنها في العناية المركزة من دون إعطاء تفاصيل إضافية. وقال هاريسون فورد الذي يقوم بدور هان سولو في سلسلة أفلام «ستار وورز»، إنه «مصدوم وحزين» بخبر إدخال «صديقته العزيزة» إلى المستشفى.

وتقوم فيشر في «ستار وورز» بدور الأميرة ليا التي تحارب مع هان سولو وتقيم علاقة معه.

ولدت فيشر في بيفرلي هيلز 21 أكتوبر 1956. وأصبحت نجمة عالمية في سن العشرين بفضل دور الأميرة ليا.