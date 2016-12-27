قبيلة هندية تحترف مهنة الإمساك بالأفاعي الأكثر سُميّة

تشنغالباتو، الهند (أ ف ب)

يتناقل أفراد قبيلة ايرولا الهندية عبر الأجيال مهارة مهمة تقوم على تحضير مضادات للسموم الحيوانية في بلد عملاق يضم 1,2 مليار نسمة، تسجل فيه أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن لدغات الأفاعي.

منجل وعتلة وأكياس قماشية: هذا كل ما يحمله كالي وفيدان في الحقول الواقعة في جنوب الهند بهدف الإمساك ببعض أكثر الأفاعي سمية في العالم.

ومنذ إنشائها في السبعينيات، أحدثت هذه التعاونية من المختصين في الإمساك بالأفاعي في ضواحي مدينة تشيناي الهندية ذات الأكثرية السكانية من التاميل، ثورة في إنتاج مضادات السموم في الهند مع تصنيع كميات تكفي حاجة كل مستشفيات البلاد.

كذلك وجد أفراد قبيلة ايرولا في هذه الصنعة وسيلة للبقاء. فهذه القبيلة التي تعتبر من الأفقر في المنطقة كانت تتناقل تقليداً يقضي بالقبض على الأفاعي لبيع جلودها إلى أن منعت الهند هذه الممارسة سنة 1972.