هيمنة عربية على ألقاب السباحة في «أولمبياد الشرطة»

أبوظبي (الاتحاد)

تألق السباحون العرب في دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة «أبوظبي 2017»، وحصد المنتخب المصري على 10 ميداليات ذهبية من أصل 11 مسابقة، فيما ذهبت الذهبية الحادية عشرة إلى فريق المملكة العربية السعودية، وحصل أبطالنا على 3 ميداليات فضية وأخرى برونزية في المسابقات التي تستكمل مساء اليوم على مسابح جامعة نيويورك في أبوظبي، وحضر تتويج الفائزين العميد وليد سالم الشامسي رئيس اللجنة المنظمة مدير الدورة، ورؤساء وفود الدول المشاركة، وجيري زماتلك مساعد وزير الداخلية في جمهورية التشيك، وأعضاء اللجنة المنظمة العميد عادل عبد الرحمن الحمادي، والعميد خليفة محمد الزعابي، والعميد خالد شهيل، إلى جانب جمعة سعيد البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الدورة وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان الفرعية المنظمة.

وفي منافسات اليوم الأول للرجال فاز أدهم علي عبد المجيد من مصر بالمركز الأول في في سباق 100متر حرة، وحل في المركز الثاني زميله شهاب محمد يونس، فيما ذهب المركز الثالث إلى لوكاس سانشيز من النمسا، وفي مسابقة 100 متر ظهر فاز المصري أحمد حمدي محمد بالمركز الأول، وجاء النمساوي دومنيك دور في المركز الثاني، بينما حل ثالثاً الصيني لينج زانج .

أما في مسابقة 50 متر فراشة رجال، فاز في المركز الأول يوسف حبيب بوناريش من المملكة العربية السعودية، وحصل سباحنا محمد عبدالله الغافري على المركز الثاني، وحل ثالثاً لوكاس سانشيز من النمسا.

وفي مسابقة 200 متر تتابع رجال حصل الفريق المصري المكون من محمد حافظ وعلي أحمد مبارك وأحمد محمد وأدهم عبد المجيد على المركز الأول وجاء منتخب الإمارات المكون من جاسم المهيري ومبارك البشر ومحمد الغافري وأحمد الجوهري في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث إلى منتخب النمسا المكون من لوكاس سانشيز وتوماس أفيل وآلان جاك ودومنيك دور.