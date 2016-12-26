بنيس يترجم «الموجز في الإهانة» لبرنار نويل

محمد نجيم (الرباط)
في طبعة جميلة، أصدرت دار توبقال للنشر في المغرب، الترجمة العربية لكتاب الكاتب الفرنسي برنار نويل «الموجز في الإهانة»، الذي قام بترجمته الشاعر المغربي محمد بنيس والكتاب يجمع مقالات عميقة تدين الرقابة بوسائل الإعلام الغربية والفرنسية خاصة.
من مقدمة هذا الكتاب القيم نقرأ: بابتكار كلمة الرقابة على المعنى SENSURE التي كانت على الفور، بمحض الصدفة، ذاتَ دلالة بالفرنسية وكانت، بمظهر كتابتها الخاطئة مقارنة بكلمة الرقابة، التقليدية، تثيرُ الانتباه. كانت هذه الرقابة CENSURE، تعني على الدوام، الحرمانَ من الكلام، وباتساع المعنى جميعَ القيود المفرُوضة على حريَّة التعبير فيما هو من البدهي أن الرقابةُ على المعنى التي ابتكرتُها كانت تدين الحرمانَ من المعنى.
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والكتاب مجموعة من المقالات لها جميعُها همُّ تحليل وإدانة غسْل الدماغ الذي تُعمِّمه وسائلُ الاتصال بالغواية لا بالخشُونة. عهدُ الاقتصاد يحوِّل كلَّ شيء، حتى الثقافة، إلى سلعة، وكل واحد منَّا، نحن الذين ينظر إليه كمُستهْلك، له ميلٌ إلى أن يبتلع بسرعة ما يقدَّم إلى عينيْه، بل إلى أن يطلبَه من جديد. وفي الكتاب مكانٌ مخصَّصٌ للشعب الفلسطيني، المحْروم من حقوقه منذ سبعين سنةً على الرغم منْ جميع القرارات الدولية، لكنَّه مثالٌ كاملٌ للإنْكار العام الذي يسمحُ لعهدٍ عالميٍّ للإعلام وللرقابة على المعنى أنْ ينمُو ويتطور.