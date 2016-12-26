«كُتّاب الإمارات» يفعّل علاقته مع «المؤسسات الثقافية القطرية»

أبوظبي (الاتحاد)

قال اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في بيان صحفي صدر أمس، إنه يسعى إلى تفعيل العلاقات الثقافية بين المؤسسات الثقافية في دولة قطر الشقيقة والاتحاد، وذلك عبر الزيارة التي قام بها الشاعر أحمد العسم نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات رئيس الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد في رأس الخيمة، لدولة قطر والتي التقى خلالها حمد الزكيبا مدير إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر وإبراهيم عبد الرحيم البوهاشم مدير إدارة المكتبات والتراث، وبحث معهما طرق تعزيز العلاقة بين كتاب البلدين الشقيقين، وإمكانات وضع برنامج للتبادل الثقافي بينهما بما يسمح بمزيد من التفاعل، سواء على مستوى الزيارات أو المهرجانات والمؤتمرات، أو النشر، أو سواها من قنوات التواصل والتعاون الثقافي.

وفي سياق متصل، أقام صالون الجسرة الثقافي أمسية شعرية للشاعر أحمد العسم، الذي قرأ عدداً من القصائد بالمحكية الإماراتية، منها «يا هل الدوحة» و«يا نور عيني يا قطر» وهما هدية لدولة قطر، و«فوق بيتنا علم»، و«الغلا»، أما بالفصحى فقرأ: «مريم» و«لسان المطارات الطويل».

وفي ختام الأمسية، قدم إبراهيم الجيدة رئيس مجلس إدارة نادي الجسرة، درع النادي وشهادة تقدير للشاعر.