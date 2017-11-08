أبوظبي تفوز بجائزة أفضل جناح في سوق السفر العالمي

لندن (الاتحاد)

فاز جناح أبوظبي أمس بجائزة أفضل جناح في سوق السفر العالمي بلندن، من حيث إقبال الزوار وتصميم الجناح متفوقة على 182 دولة مشاركة في المعرض.

تسلم الجائزة، نيابة عن دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي سلطان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في الدائرة، ومبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في الدائرة.

وقال سلطان الظاهري: يسعدنا الفوز بهذه الجائزة، ويسعدنا أن جناح أبوظبي استقطب اهتمام المشاركين في هذا المعرض العالمي، وسنعمل على بذل أقصى جهد للحفاظ على هذا التفوق.

ومن جانبه، قال مبارك النعيمي، إن الفوز بهذه الجائزة جاء من قبل لجنة تحكيم دولية مستقلة زارت الأجنحة المشاركة في المعرض وأجرت استبانات على حول مدى إقبال الزوار وجمال وتصميم الأجنحة.

ونوه بأن زوار الجناح كانوا يستفسرون عن المنتجات السياحية المتنوعة التي تقدمها الجهات المشاركة ضمن جناح أبوظبي في المعرض، والبالغة عددها 40 جهة تعرض أكثر من 85 منتجاً سياحياً لمناطق الإمارات الثلاث أبوظبي والعين والظفرة.