أبوظبي تفوز بجائزة أفضل جناح في سوق السفر العالمي

لندن (الاتحاد)
فاز جناح أبوظبي أمس بجائزة أفضل جناح في سوق السفر العالمي بلندن، من حيث إقبال الزوار وتصميم الجناح متفوقة على 182 دولة مشاركة في المعرض.
تسلم الجائزة، نيابة عن دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي سلطان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في الدائرة، ومبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في الدائرة.
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ومن جانبه، قال مبارك النعيمي، إن الفوز بهذه الجائزة جاء من قبل لجنة تحكيم دولية مستقلة زارت الأجنحة المشاركة في المعرض وأجرت استبانات على حول مدى إقبال الزوار وجمال وتصميم الأجنحة.
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