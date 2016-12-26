«دبي للثقافة» تعلن خطتها لتطوير حتا ثقافياً أوائل 2017

رانيا حسن (دبي)
تستعد هيئة دبي للثقافة للإعلان عن الانتهاء من أهم التطويرات الخاصة بمنطقة حتا، وذلك أوائل العام المقبل 2017، التي تشتمل خطة تطويرها على مكتبة حتا ومسرح مدينة حتا، وذلك ضمن استراتيجية القراءة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تمتد إلى 10 أعوام.
وقال فهد علي المعمري مدير إدارة المكتبات العامة في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «ستشهد مكتبة حتا تطويراً ضمن خطة موسعة لجعل المنطقة مواكبة للتطور العمراني والتنمية الفكرية والثقافية لمدينة دبي».
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وحول مسرح حتا وتطويره، أضاف مدير إدارة المكتبات العامة بدبي قائلاً: «سيشهد مسرح مدينة حتا تجديدات خاصة، حيث يتم تزويده بأحدث التقنيات الحديثة الخاصة بأليات العروض المسرحية والديكورات وتجهيزه لعرض العديد من المسرحيات الترفيهية والثقافية ضمن فعاليات عام 2017، بالإضافة لمجموعة من الندوات والحلقات النقاشية المعرفية ضمن برنامج كامل خاص بالندوات لا يقل عن 10 جلسات ونقاشات حوارية في العام».
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وأشار إلى أنه «ستكون هناك برامج وأنشطة خاصة بالأطفال وطلبة المدارس، فضلاً عن بقية أفراد الأسرة وتعزيز دور الثقافة والمعرفة لديهم».