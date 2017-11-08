عاشور: لا تسألوني عن الأطقم الدولية للصافرة الإماراتية

رضا سليم (دبي)

ترشح المحاضر الدولي صالح عاشور، رئيس لجنة القوانين والحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، لنفس المنصب في الانتخابات التي ستجرى بمدينة أنطاكيا التركية، اعتباراً من الجمعة وتستمر لمدة 3 أيام، كما يقام في التوقيت نفسه كونجرس الاتحاد الدولي للعبة والذي يشهد أيضاً انتخابات للمجلس الجديد.

ويدخل عاشور ممثل الإمارات الانتخابات للاحتفاظ بمنصبه، في مواجهة الإيراني داود توكلي رئيس اللجنة السابق، ويتحرك عاشور في عدة اتجاهات من أجل ضمان الأصوات، في الوقت الذي يلقى دعماً من الاتحاد الآسيوي ورئيسه الشيخ أحمد الفهد.

وأكد صالح عاشور أن المنافسة على رئاسة لجنة الحكام ستكون شرسة بعد عودة الإيراني داود توكلي للمنافسة من جديد، وقال: «أحظى بتأييد من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، وأيضاً من رئيس الاتحاد الآسيوي، كما قمت في الفترة الماضية بجولات لعدد من الاتحادات الآسيوية لشرح برنامجي في الفترة المقبلة بعد الانتخابات، ورغم حصولي على تأكيد غالبية الاتحادات وخاصة الخليجية والعربية وشرق آسيا، خاصة أنني كنت عضواً بلجنة الحكام على مدار 11 عاماً، وتحولت للرئاسة في الدورة الحالية، فإن الانتخابات تختلف على أرض الواقع».

وأضاف: أمثل الإمارات وأفخر بهذا التمثيل، كما يخوض سباق الانتخابات محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد بجانب الأعضاء المرشحين للجان، وهذا الإقبال على مناصب الاتحاد الآسيوي مهم للغاية من أجل مصلحة كرة اليد الإماراتية، لأن التواجد في مجلس إدارة اتحاد قاري له الكثير من الفوائد، والمعروف أن رئاسة لجنة الحكام في آسيا تضعني ضمن عضوية لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.