  • الأربعاء 19 صفر 1439هـ - 08 نوفمبر 2017م
  12:49    البيت الأبيض يدين هجمات الحوثيين الصاروخية على السعودية        12:50    البيت الأبيض: الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية تهدد الأمن الإقليمي        12:56    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية        01:19    نائب وزير خارجية روسيا: موسكو تعارض مشروع قرار أمريكي لتمديد تفويض مهمة الأمم المتحدة للتحري عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا    

يخوض منافسة صعبة على رئاسة حكام آسيا لليد

عاشور: لا تسألوني عن الأطقم الدولية للصافرة الإماراتية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017

رضا سليم (دبي)

ترشح المحاضر الدولي صالح عاشور، رئيس لجنة القوانين والحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، لنفس المنصب في الانتخابات التي ستجرى بمدينة أنطاكيا التركية، اعتباراً من الجمعة وتستمر لمدة 3 أيام، كما يقام في التوقيت نفسه كونجرس الاتحاد الدولي للعبة والذي يشهد أيضاً انتخابات للمجلس الجديد.

ويدخل عاشور ممثل الإمارات الانتخابات للاحتفاظ بمنصبه، في مواجهة الإيراني داود توكلي رئيس اللجنة السابق، ويتحرك عاشور في عدة اتجاهات من أجل ضمان الأصوات، في الوقت الذي يلقى دعماً من الاتحاد الآسيوي ورئيسه الشيخ أحمد الفهد.

وأكد صالح عاشور أن المنافسة على رئاسة لجنة الحكام ستكون شرسة بعد عودة الإيراني داود توكلي للمنافسة من جديد، وقال: «أحظى بتأييد من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، وأيضاً من رئيس الاتحاد الآسيوي، كما قمت في الفترة الماضية بجولات لعدد من الاتحادات الآسيوية لشرح برنامجي في الفترة المقبلة بعد الانتخابات، ورغم حصولي على تأكيد غالبية الاتحادات وخاصة الخليجية والعربية وشرق آسيا، خاصة أنني كنت عضواً بلجنة الحكام على مدار 11 عاماً، وتحولت للرئاسة في الدورة الحالية، فإن الانتخابات تختلف على أرض الواقع».

وأضاف: أمثل الإمارات وأفخر بهذا التمثيل، كما يخوض سباق الانتخابات محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد بجانب الأعضاء المرشحين للجان، وهذا الإقبال على مناصب الاتحاد الآسيوي مهم للغاية من أجل مصلحة كرة اليد الإماراتية، لأن التواجد في مجلس إدارة اتحاد قاري له الكثير من الفوائد، والمعروف أن رئاسة لجنة الحكام في آسيا تضعني ضمن عضوية لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.

وأشاد عاشور بمساندة اللجنة الأولمبية الوطنية والدور الذي قام به محمد الكمالي، وأيضاً مجلس الشارقة الرياضي وتحركات عبدالعزيز النومان الأمين العام للمجلس، من أجل دعمه في هذه الانتخابات. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 