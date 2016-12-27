الشرطة الإندونيسية تقتل اثنين يشتبه بضلوعهما في الإرهاب

جاكرتا (أ ف ب)

قتلت الشرطة الإندونيسية شخصين يشتبه بضلوعهما في الإرهاب واعتقلت اثنين آخرين بعد أيام من إحباط خطط لتنظيم «داعش» لتنفيذ تفجير انتحاري قرب العاصمة في أعياد الميلاد.

وقتل الشخصان في منزل في بورواكارتا على بعد 100 كلم شرق جاكرتا بعد مقاومتهما الاعتقال. وصرح المتحدث باسم الشرطة «أمرناهما بالاستسلام، وأطلقنا عيارات تحذيرية، إلا أنهما قاوما وبدآ في مهاجمة عناصر شرطتنا بسواطير. وداهمت الشرطة المنزل بعد اعتقال رجلين والتحقيق معهما صباح أمس.

وهاجم المشتبه بهما المعتقلان الشرطة بالسكاكين إلا أنهما استسلما بعد إطلاق النار عليهما وأصابتهما، بحسب الشرطة.

وبعد التحقيق معهما قادا الشرطة إلى منزل يختبئ فيه عضوان آخران من الجماعة. وعثرت الشرطة في المنزل على أسلحة حادة وصادرتها، إلا أنها لم تعثر على متفجرات.