طارق رمضان يطلب إجازة من أوكسفورد إثر اتهامه بالاغتصاب والتحرش

أ ف ب

طلب الأكاديمي السويسري طارق رمضان إجازة من جامعة "أوكسفورد"، اليوم الثلاثاء، عقب اتهامه مرات عدة بالاغتصاب والتحرش، وفقا لبيان صادر عن الجامعة البريطانية.



وأفاد البيان "عبر اتفاق متبادل بأثر فوري، تقدم طارق رمضان، أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة، بإجازة من جامعة أوكسفورد".



وأضافت الجامعة أنه سيتم توزيع مهام رمضان الذي لن يكون موجودا في حرمها.



ووجهت امرأتان فرنسيتان لرمضان اتهامات باغتصابهما إضافة إلى اتهامات أخرى من وسائل إعلام سويسرية بأنه تحرش جنسيا بقاصرات إبان ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

وأشارت "أوكسفورد" إلى أن الاتهامات تسبب "ألما كبيرا ومفهوما"، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو "سلامة طلابنا وموظفينا".



وأوضحت الجامعة أن "إجازة متفق عليها تعني عدم وجود افتراضات مسبقة وتسمح لرمضان بالتعامل مع الاتهامات الجدية للغاية الموجهة إليه".

يذكر أن مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية في مصر حسن البنا هو جد رمضان من ناحية والدته.

