طارق رمضان يطلب إجازة من أوكسفورد إثر اتهامه بالاغتصاب والتحرش

طلب الأكاديمي السويسري طارق رمضان إجازة من جامعة "أوكسفورد"، اليوم الثلاثاء، عقب اتهامه مرات عدة بالاغتصاب والتحرش، وفقا لبيان صادر عن الجامعة البريطانية.
وأفاد البيان "عبر اتفاق متبادل بأثر فوري، تقدم طارق رمضان، أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة، بإجازة من جامعة أوكسفورد".
وأضافت الجامعة أنه سيتم توزيع مهام رمضان الذي لن يكون موجودا في حرمها.
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وأشارت "أوكسفورد" إلى أن الاتهامات تسبب "ألما كبيرا ومفهوما"، مؤكدة أن هدفها الأساسي هو "سلامة طلابنا وموظفينا".
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يذكر أن مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية في مصر حسن البنا هو جد رمضان من ناحية والدته.