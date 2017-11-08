بيرلو.. نهاية مشوار «ساحر كروي» وحّد قلوب «المتخاصمين»!

مراد المصري (دبي)

22 عاماً و5 أشهر و16 يوماً، مرت منذ دشن لاعب شاب في صفوف بريشيا مشاركته الأولى في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وقتها احتاج الصحفيون للعودة إلى قائمة الفريق للتأكد من اسم اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 5، أحدهم قال إنه يدعى أندريا، ليرد عليه زميله، أعتقد أنه بيرلو الصاعد من فريق الشباب، لنرى ماذا سيقدم معنا الموسم الحالي. مرت تلك المباراة مرور الكرام وخسر بريشيا أمام ريجينا بهدفين دون مقابل، لكن الكرة الإيطالية والعالمية لم تدرك أنها في ذلك الوقت كسبت لاعباً سيكون ساحراً كروياً بمعني الكلمة بمهاراته الخارقة للعادة، المصاحبة لهدوئه غير الاعتيادي على أرضية الملعب، حيث يبدو منشغلاً كحال «المايسترو»، الذي يقود فرقته بمهارة، ولا يزيده تصفيق وحماس الجماهير إلا المزيد من الطاقة لتقديم مقطوعة أجمل عن التي سبقتها.

في حياة كل شخص هناك لحظة فارقة، ومع أندريا فإن عام 2001 شكل المحطة الفارقة في حياته، حينما عاد مرة أخرى على سبيل الإعارة مع بريشيا ليلتقي مع روبرتو باجيو النجم الكبير الذي منحه «أسرار المهنة»، حيث تغير اللاعب كلياً بعد تلك التجربة القصيرة، وقرر الرحيل إلى ميلان لتتفجر هناك موهبته، حيث تحول من لاعب شاب إلى نجم بارز ساهم خلال خمس سنوات فقط في قيادة إيطاليا لحصد لقب كأس العالم عام 2006. جاء قرار اعتزال بيرلو كرة القدم بشكل نهائي لتتعاطف معه جميع جماهير الكرة، وذلك في حالة نادرة للاعب عرف كيف يجمع قلوب «المتخاصمين» بوصفه لعب في صفوف الثلاثي ميلان ويوفنتوس وإنتر ميلان، لكنه بقي دائماً محل تقدير جميع الجماهير لإخلاصه بالمقام الأول مع منتخب بلاده «الآزوري» الذي شكل أولوية له، إلى جانب فنياته الكروية التي تجعل أي عاشق حقيقي لكرة القدم يستمتع بأدائه وإن كان على حساب مدافعي فريقه المفضل ! وشكل خبر اعتزال بيرلو حالة خاصة توقف عندها العالم الكروي بأجمعه، وسط ردود فعل من رموز الكرة، حيث نشر الفرنسي زين الدين زيدان صورة له وهو يرتدي القميص رقم 21 في صفوف اليوفي وصورة بيرلو بنفس القميص أيضاً، وكتب عبر حسابه: شكراً مايسترو، فيما غرد زميل الدرب الحارس جيانوليجي بوفون، وقال: من لعب مع بيرلو يعرف جيداً معنى التميز والأناقة والتواضع، فيما كتب الإيطالي كلاوديو ماركيزيو لاعب اليوفي، وقال: كمنافس كنت أشعر أنه لاعب غير اعتيادي قادر أن يكون الأقوى دائماً، وكزميل أدركت حقيقة إنه لاعب لم أشاهده من قبل أبداً. ووجه الفرنسي باتريك فييرا مدربه في نيويورك سيتي الأميركي، رسالة شكر للاعب، منوهاً باحترافيته طوال الفترة التي قضاها في صفوف الفريق. ويحسب لبيرلو حسه المميز في معرفة التوقيت المثالي للرحيل، فهو الذي قرر الرحيل من الإنتر إلى الجار ميلان، حينما علم أنه لن يصبح نجماً هناك، كما جاء توقيت رحيله من ميلان إلى يوفنتوس عام 2011، رغم أن اليوفي كان متراجعاً في الترتيب وقتها، لكن بيرلو أعاد اكتشاف نفسه مرة أخرى من بوابة هذه التجربة، فيما اختار أن ينهي مسيرته في الملاعب الإيطالية عام 2015، موضحاً أنه يريد الرحيل قبل أن يطلب منه أحد ذلك، ليقرر حالياً إنهاء مسيرته كلياً للحفاظ على قيمته العالمية.

«المهندس»: المغامرة انتهت!

روما (أ ف ب)