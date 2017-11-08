طيران الإمارات وفلاي دبي تعلنان الدفعة الثانية من «الرمز المشترك»

دبي (الاتحاد)

وسعت طيران الإمارات وفلاي دبي، نطاق اتفاقية الرمز المشترك بينهما بإضافة 16 وجهة جديدة جذابة تشمل زنجبار وكاتماندو وكليمنجارو. ويأتي ذلك، عقب النجاح الكبير الذي حققه الإعلان عن الدفعة الأولى في أكتوبر الفائت.

ويستطيع العملاء إجراء الحجوزات عبر موقع ‏www.emirates.com، ‬أو ‬من ‬خلال ‬الاتصال ‬بأي ‬من ‬مكاتب ‬طيران ‬الإمارات ‬أو ‬شبكة ‬وكلاء ‬السفر ‬المعتمدين، ‬على ‬أن ‬يباشروا ‬سفرهم، ‬اعتباراً ‬من اليوم.

وقال تيم ‬كلارك، ‬رئيس ‬طيران ‬الإمارات، «‬نحن ‬سعداء ‬بردود ‬الفعل ‬الإيجابية ‬التي ‬تلقيناها ‬من ‬قبل ‬المسافرين ‬منذ ‬الإعلان ‬عن ‬شراكتنا ‬مع ‬فلاي ‬دبي. ‬وقد ‬وصل ‬عدد ‬التذاكر ‬التي ‬أصدرت ‬في ‬الأسبوع ‬الأول ‬من ‬بدء ‬سريان ‬هذه ‬الشراكة ‬إلى ‬نحو ‬14 ‬ألفاً، ‬ما ‬فاق ‬توقعاتنا. ‬كما ‬شهدنا ‬طلباً ‬قوياً ‬على ‬السفر ‬من ‬أوروبا ‬والولايات ‬المتحدة ‬الأميركية ‬إلى ‬وجهات ‬في ‬جنوب ‬آسيا»‬.

وأضاف كلارك «تتيح الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي إمكانية الاستفادة من قوة شبكة خطوط كلا الناقلتين، كما توفر مزيداً من خيارات السفر للعملاء، حيث نسعى دائماً إلى جعل تجربتهم أكثر سلاسة وسهولة».