معارض سوري: مؤتمر الأستانة يفكك استعصاء «جنيف»

عواصم (وكالات)
في الوقت الذي لا يزال فيه الغموض يسيطر على مفاوضات «الأستانة» التي دعت إليها روسيا وإيران، خرج تصريح من معارض سوري قريب من موسكو، يقول فيه، إن مؤتمر «الأستانة» هو «تحويلة لفك استعصاء جنيف» وقراراتها.
ونقل موقع قناة العربية عن قدري جميل رئيس «منصة موسكو» المعارضة القول، إنه بمجرد الانتهاء من مؤتمر الأستانة ستتم العودة مجدداً إلى جنيف، دون أن يرد في كلامه ماهية ما سيحصل في الأستانة، والتي ستؤدي للعودة مجددا، إلى مفاوضات جنيف.
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وذكرت الأنباء أن الروس والإيرانيين، يسعون من خلال «الأستانة» للالتفاف على بنود صلبة غبر قابلة للتعديل، وردت في بيان جنيف 2012، تقف على رأسها البنود التي أشارت إلى حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، يمكن أن تضم في جنباتها أفراداً تابعين لنظام بشار الأسد والمعارضة، وأطرافا أخرى لم تحدد هويتها.
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