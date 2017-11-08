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«جزيرة ياس» تستقطب 130 ألف زائر عبر 31 فعالية في النصف الأول من 2018
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت جزيرة ياس أمس، عن 31 فعالية متنوعة خلال النصف الأول من عام 2018 بدعم من «مجلس أبوظبي الرياضي» و«فلاش للترفيه»، من المتوقع أن تستقطب 130 ألف زائر، مقارنة مع 111 ألف زائر في الفترة نفسها من العام الجاري، بنمو 17%.

وتلبي الجزيرة في أجندتها الجديدة جميع الأعمار والأذواق، وتضم فعالياتها 7 فعاليات مجانية، بالإضافة إلى فعالية رئيسية ممتعة كل أسبوع حتى حلول شهر رمضان المبارك، حيث تتكلل باحتفالات عيد الفطر على مدار 3 أيام وعرض مذهل للألعاب النارية.

ويستمتع الزوار بمزيج من عروض جزيرة ياس، بدءاً من الفعاليات الرياضية عالمية المستوى، والمهرجانات والاحتفالات الثقافية، وصولاً إلى الرياضات المائية، والعروض الكوميدية، والجوائز والحفلات الموسيقية.

وتحفل أجندة عام 2018 بعروض عالمية ضخمة، مثل «باو باترول»، و«فيفث هارموني»، و«هارلم جلوب تروتر» و«ذا إليوجنيست»، إضافة إلى حفلات ممتعة لعدد من نجوم الموسيقا، أمثال محمد حماقي وكي ماني مارلي وجوليان مارلي، كما يشارك العديد من مشاهير الرياضة في مجالات الجولف والترايثلون والدراجات الهوائية.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أجندة العام المقبل أمس: «بذلنا خلال السنوات الأخيرة قصارى جهدنا لتطوير واحدة من الوجهات الترفيهية الرائدة والمبتكرة في العالم. ونحن متحمسون جداً لإطلاق أجندة فعاليات النصف الأول من عام 2018، والتي تظهر قدرة جزيرة ياس على استقطاب ألمع المواهب والعروض الرياضية والثقافية والترفيهية في العالم». ... المزيد
     
 

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