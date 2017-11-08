روز يشكر ساوثجيت ويحلم بتمثيل إنجلترا في المونديال



تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017 لندن (رويترز) يشعر داني روز الظهير الأيسر لتوتنهام هوتسبير بإصرار كبير على تمثيل إنجلترا في نهائيات كأس العالم 2018، ووجه الشكر للمدرب جاريث ساوثجيت على منحه فرصة جديدة للعب مع بلاده، بعد غياب تسعة أشهر بسبب الإصابة. وشارك روز لآخر مرة مع إنجلترا منذ نحو عام واحد، إذ خضع لجراحة في الركبة وخسر موقعه في التشكيلة الأساسية لتوتنهام، كما ثارت شكوك حول مستقبله بعدما انتقد طموح النادي. وقال روز إن ساوثجيت مدرب إنجلترا كان من أبرز الداعمين له خلال مرحلة التعافي قبل أن يختاره في تشكيلة لمواجهة ألمانيا والبرازيل وديا. وأضاف روز للصحفيين: «ثقة المدرب من أبرز الإيجابيات لي، هو يعرف أني لم ألعب كثيراً، لكنه يدرك ما بوسعي أن أقدمه بمجرد العودة للفريق».وتابع: «هدفي النهائي هو الوجود في تشكيلة كأس العالم في الصيف، ويمكنني أن أفعل ذلك فقط باللعب بانتظام مع فريقي». وعاد روز إلى تشكيلة توتنهام أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية، لكنه سيواجه منافسة على اللعب مع زميله بن ديفيز.وتلعب إنجلترا مع ألمانيا بطلة العالم في استاد ويمبلي بعد غدٍ، قبل أن تواجه البرازيل بعدها بأربعة أيام.