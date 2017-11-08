مويز يخلف بيليتش في تدريب ويستهام

لندن (أ ف ب)

أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي أمس التعاقد مع المدرب الأسكتلندي ديفيد مويز، خلفاً للكرواتي سلافن بيليتش الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج المخيبة للفريق هذا الموسم.

وقال النادي اللندني في بيان: «بإمكان ويستهام يونايتد التأكيد أنه عين ديفيد مويز كمدرب للنادي، ويملك المدرب البالغ 54 عاماً، خبرة وتاريخاً كبيرين، كونه درب في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 14 عاماً، وحل في المراكز الثمانية الأولى في ثمانية من أعوامه التسعة الأخيرة».

وأقيل بيليتش (49 عاماً) بعد الهزيمة التي تلقاها ويستهام السبت على أرضه أمام ليفربول 1-4، ما جعله قابعاً في المركز الثامن عشر مع ست هزائم وفوزين فقط، مقابل ثلاثة تعادلات.

وأصبح بيليتش الذي دافع عن ألوان ويستهام كلاعب خلال موسم 1996-1997 بعدما انضم إليه من كارلسروه الألماني (1993-1996)، ثم انتقل بعدها إلى إيفرتون الإنجليزي (1997-1999) وهايدوك سبليت الكرواتي، حيث أنهى مسيرته عام 2000، وهو رابع مدرب يقال من منصبه منذ بداية الموسم الحالي من الدوري الممتاز.