تلفزيون «ليكيب»: برشلونة كان قريباً جداً من «مبابيه»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف تلفزيون «ليكيب» النقاب عن أن إدارة كل من نادي موناكو الفرنسي ونادي برشلونة كانتا قد توصلتا إلى اتفاق خلال «الميركاتو الصيفي» الأخير على انتقال نجمها الفرنسي الشاب «كيليان مبابيه» (18 سنة) إلى صفوف البارسا. وأضاف تلفزيون «ليكيب» في تقرير أذاعه أن مبابيه الذي انتهى به المطاف أخيراً إلى التوقيع لفريق باريس سان جيرمان، فضل البقاء في فرنسا لاعتبارات تتعلق برغبته في العودة إلى مسقط رأسه في مدينة باريس، ما دفعه في نهاية الأمر إلى قبول عرض النادي الباريسي.

وفي تقريره الذي كان عنوانه «مبابيه.. نجم خارج المعايير» قال تلفزيون «ليكيب» إن النادي الكتالوني كان قاب قوسين أو أدنى من ضم هذا النجم الفرنسي الموهوب وكشف عن أن ثمة اتفاقاً نهائياً قد وقع بالفعل بين الناديين على أساس إدخال اللاعب التركي أردا توران في الصفقة، ولكنهما لم يأخذا في الاعتبار «تفصيلة صغيرة» تتعلق بموافقة اللاعب الفرنسي نفسه، وهى الموافقة التي لم تحدث أبداً. واختتم التقرير بالقول إن البارسا لم ينجح مطلقاً في تحقيق هدفه فيما يتعلق بهذا الملف رغم أنه بذل فيه جهداً كبيراً وكان جاهزاً بالمال اللازم لتمويل هذه الصفقة بعد أن كان باع نيمار بمبلغ 222 مليون يورو نقداً.