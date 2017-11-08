بيبي ينتقد «فتور» جماهير مدريد مقارنة بالدوري التركي!

مدريد (رويترز)

انتقد بيبي مدافع ريال مدريد السابق «فتور» جماهير النادي الإسباني وقارن مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو الهادئة بزئير المشجعين في ملعب ناديه الحالي بشيكتاش بطل تركيا. وترك اللاعب الدولي البرتغالي ريال مدريد في يوليو الماضي، وانتقل إلى بشيكتاش بعد الفوز بثلاثة ألقاب للدوري الإسباني ولقبين لكأس الملك وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ورغم نجاحه في إسبانيا انتقد بيبي جماهير ريال في مقابلة مع شبكة بي. إن. سبورتس في تركيا. وقال بيبي البالغ من العمر 34 عاماً: «ربما لا ترغب جماهير ريال مدريد في سماع ذلك لكني أعتقد أنها لا تشجع بالحماس المطلوب».

وتابع: «جماهير بشيكتاش تشجع من كل قلوبها، عندما ننزل إلى الملعب يكاد صوت التشجيع والضجيج يصم الآذان». وتصدرت الأجواء الحماسية في ملعب فودافون أرينا الخاص بنادي بشيكتاش عناوين الصحف في سبتمبر الماضي، عندما طلب تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج استبداله خلال هزيمتهم 2-صفر في دوري الأبطال وقال النادي الألماني بعدها إن اللاعب عانى من مشاكل في الأذن جراء الضجيج الشديد.

وأضاف بيبي: «الأجواء في بشيكتاش تختلف كثيراً عن الأجواء في ريال مدريد، في تركيا الناس تعشق الرياضة وتشغل كرة القدم كل تفكيرها، بعد المباريات يمكننا سماع ضجيج المشجعين حتى الساعات الأولى من الصباح».