مطر المنصوري دبلوماسي سابق يترجم عشق الصحراء إلى مشروع استثماري

ريم البريكي (أبوظبي)

«المربى قتال»، مثل شعبي يضرب في حب الوطن والحنين إليه، وعندما يكون الوطن الإمارات، فإن التراث وجمال الكثبان الرملية، بلونها الذهبي، وقصص رحلات البدو وتنقلاتهم من واحة إلى أخرى بحثا عن الماء والخضرة..، لوحات فنية تراثية حفزت مطر علي فاضل المنصوري، للاستثمار بإنشاء موقع خاص معني بالتراث والبيئة البدوية.

يشير المنصوري المدير العام لعيون البادية للسياحة إلى أن فكرة إنشاء الموقع راودته عندما كان يعمل في الخارج، مبينا أن الشوق والحنين للوطن، وحبه للصحراء دفعه للاستثمار في الموقع الصحراوي، مؤكدا أن البيئة الإماراتية تحمل بداخلها كافة الفرص لتمكين مواطنيها لتحقيق الاستثمار الناجح.

ولا يخفي المنصوري عشقه المتواصل لحياة البادية، وشعوره الكبير بالراحة خلال عيشه هذه الأجواء التي يصفها بأنها أجواء تصفي الذهن، وتريح النفس من مشاغل الحياة الكثيرة، كما أراد المنصوري نقل هذا الشعور لغيره من مواطنين ومقيمين وسياح أجانب لعيش هذه الأجواء، والتعرف عن قرب على حياة مختلفة تماما عن حياتهم اليومية.

ويتابع «منذ كنت أعمل في سفارات الدولة ووزارة الخارجية، تملكني دائما الشوق للإمارات، وقررت بمجرد عودتي إلى أرض الوطن إنشاء«عيون البادية»في منطقة الخزنة بأبوظبي. وقال المنصوري: أخذت فكرة إنشاء المشروع مني دراسة لمدة 3 سنوات، درست خلالها كافة جوانب المشروع، ووضعت كافة الأساليب لمواجهة جميع التحديات التي قد تواجهني بعد إطلاق مشروعي، مضيفا أن مدة تنفيذ مشروعه امتدت عاما كاملا، نظرا إلى تفاصيل الحياة البدوية، ورغبته في نقل الصورة بكافة جوانبها لزواره دون أي نقصان.. الخطوات تلك تضمنت قيام المنصوري وخلال فترة دراسته لمشروعه بعمل زيارة ميدانية لمشاريع المخيمات السياحية المنفذة في الدولة وسلطنة عمان، واطلع على أدق التفاصيل فيها، كما أثرى معلوماته العلمية من خلال دورة نظمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 أشهر، وتدرب لمدة ثلاثة اشهر أخرى في دورة نظمتها شركة شل للنفط، وكليات التقنية بأبوظبي في العام2006.