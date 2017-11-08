ستونز: الاستعداد الجيد سر انتصارات مانشستر سيتي

مانشستر (رويترز)

قال جون ستونز مدافع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إن السر وراء انتصارات فريقه المتتالية يتعلق بسرعة التعافي من إرهاق كل مباراة والاستعداد بجدية للمباراة التالية.

ولم يخسر سيتي هذا الموسم وفاز بكل مبارياته الـ15 منذ التعادل 1-1 مع إيفرتون أغسطس الماضي ليتقدم بثماني نقاط على أبرز منافسيه في الدوري ويضمن التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وقال ستونز لوسائل إعلام بريطانية: «يعود جزء كبير من الفضل في ذلك إلى الاستعداد بعد كل مباراة، أسلوب التعافي وكيف نفعل ذلك خلال أيام قليلة قبل كل مباراة ومساعدة الجهاز لنا لنبقى في حالة صحية جيدة والحفاظ على حالتنا الذهنية وراء الانتصارات».

ويعتقد المدافع البالغ عمره 23 عاماً أن رغبة اللاعبين أيضاً في إحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2014 والتتويج بأول لقب منذ كأس الرابطة 2016 يمنح الفريق دافعاً كبيراً.

وقال ستونز: «هذا يأتي من الجميع بوجود نهم وقتال، فاز اللاعبون بالألقاب ولديهم رغبة لتكرار ذلك، هذا يمنحنا الدافع».

وأضاف: «بالنسبة للاعبين الذين لم يحرزوا أي شيء مثلي فإن الأمر يتعلق بالرغبة في التطور وحصد أكبر عدد من النقاط على أمل تحقيق أهدافنا وهو التتويج بالألقاب».

وسبق أن تعرض مدافع إنجلترا لانتقادات بسبب تواضع مستواه مع سيتي، لكنه يظهر هذا الموسم بشكل قوي واستقبل الفريق سبعة أهداف فقط في الدوري بينما سجل 38 هدفاً في 11 مباراة بالموسم الجاري.