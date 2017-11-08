ماجر يطالب لاعبي الجزائر بالجدية والصرامة

الجزائر (د ب أ)

أبدى رابح ماجر المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري عزمه العمل مع اللاعبين في جو مفعم بالمسؤولية والصرامة والاحترام المتبادل. وقال ماجر، خلال تقديمه الرسمي من جانب خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، إنه يتعين على الجميع العمل في نفس الاتجاه من أجل الوصول إلى هدف واحد، وهو خدمة الجزائر. من جهته، حث زطشي، كل اللاعبين على الانخراط في خطة عمل الجهاز الفني الذي يقوده ماجر، والانطلاق من جديد لبناء منتخب وطني تنافسي.

وقاد ماجر برفقة مساعديه جمال مناد، ومزيان إيجيل، المران الأول منذ تعيينهم في الجهاز الفني لـ«الخضر»، بحضور 15 لاعباً، الذين أجروا تدريبات خفيفة، فيما غاب كارل مجاني لوصوله المتأخر.

وينتظر أن يكتمل قوام المنتخب الجزائري اليوم بانضمام محمد خثير زيتي وشمس الدين نساخ وعبد المؤمن جابو لاعبي وفاق سطيف، وعبد القادر صالحي حارس شباب بلوزداد، وهواري فرحاني مدافع شبيبة القبائل، وزين الدين فرحات لاعب لوهافر الفرنسي، ويجري المنتخب الجزائري اليوم حصتين تدريبيتين. وعلن الاتحاد الجزائري أن العربي هلال سوداني، مهاجم نادي دينامو زغرب الكرواتي، سيغيب رسمياً عن مباراتي المنتخب المقبلتين، بداعي الإصابة.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع ضيفه منتخب نيجيريا الجمعة المقبل، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال روسيا 2018، والمباراة الودية، أمام أفريقيا الوسطى، بعد 4 أيام من ذلك.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي، أن سوداني سيغيب لعدة أيام على خلفية إصابته في المباراة التي تغلب فيها فريقه على مضيفه سلافن بولبو بهدف دون رد أمس الأول في الجولة الـ15 من الدوري الكرواتي، كما غادر رؤوف بن غيت لاعب نادي اتحاد الجزائر، معسكر المنتخب الجزائري أمس، بعد ساعات من انتظامه فيه، عقب وفاة والده. ومن المنتظر أن يغيب بن غيت بدوره عن مباراتي منتخب بلاده المقبلتين، وإلى جانب سوداني وبن غيت، تضم قائمة غيابات «الخضر» كل من فوزي غلام مدافع نادي نابولي الإيطالي، وفوزي عطال مدافع نادي كورتريه البلجيكي، ورامي بن سبعيني، مدافع نادي رين الفرنسي.