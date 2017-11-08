إنفانتينو: خطوة مهمة لتحسين الحوكمة العالمية للكرة

برلين (د ب أ)
وقَّع الاتحاد الدولي لكرة القدم اتفاقية تعاون واسعة النطاق مع اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» تمتد لست سنوات من أجل تعزيز العلاقات بين المنظمتين وتحسين الحوكمة في عالم كرة القدم الاحترافية في أنحاء العالم كافة.
ووفقاً للموقع الرسمي للفيفا، فإنه جرى التوصل إلى اتفاقية بين فيفا وفيفبرو ورابطة الأندية الأوروبية ومنتدى الدوريات العالمي تحت مظلة لجنة أصحاب مصالح كرة القدم التي شكّلها الفيفا مؤخراً، والتي تضم الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء وأصحاب المصالح في عالم كرة القدم الاحترافية.
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كذلك سيتم التطرق إلى صحة وسلامة اللاعبين، لا سيما فيما يتعلق بالأجندة الدولية، التي سيتم مناقشتها مع أصحاب المصالح كافة، كما يتعهد فيفا وفيفبرو باحترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً بما فيها تلك المنطبقة على كرة القدم الاحترافية بجانب تعزيز المساواة ومصالح لاعبات كرة القدم ونمو كرة القدم النسائية الاحترافية وانخراط السيدات في عالم كرة القدم، وسيسحب فيفبرو الشكوى المقدمة ضد فيفا لدى المفوضية الأوروبية منذ سبتمبر 2015.
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من جهته، قال فيليب بيات رئيس فيفبرو: «إن فيفبرو سعيد بروح التعاون الجديدة التي أظهرها فيفا بجانب نية الإنصات لمخاوف اللاعبين، وساعد التفاهم المشترك على دفع أكبر التغييرات على نظام الانتقالات منذ 2001، في الوقت الذي تتعامل فيه الأندية في الدوريات الغنية بشكل جيد مع اللاعبين، هناك دوريات تخضع فيها حقوق التوظيف للاعبي كرة القدم للتجاهل، وتعمل هذه التغيرات في القواعد على حماية 60 ألف لاعب يمثلهم فيفبرو ضد المعاملة غير العادلة، كذلك فإن فيفبرو سعيد بتقاسم أصحاب المصالح الآخرين وجهة نظرنا فيما يخص تحسين نظام الانتقالات، إذ إنها تصبّ في صالح حماية اللعبة، فنحن نتطلع للعمل معاً في هذا الجانب في الأسابيع المقبلة».