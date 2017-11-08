عودة أليكس وفيليب أمام الفجيرة

رأس الخيمة(الاتحاد)

يستعد الثنائي البرازيلي أليكس دا سيلفا، وفيليب دوس سانتوس للعودة إلى صفوف رأس الخيمة في المواجهة المرتقبة أمام الفجيرة بعد غد، ضمن الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى، بعد غيابهما عن اللقاء الافتتاحي أمام اتحاد كلباء، الأمر الذي يعزز صفوف الخيماوي، بحثاً عن تكرار التفوق على «الذئاب»، بعد الفوز 2-1 بـ «الجولة 19» لدوري الموسم الماضي، خصوصاً أن المواجهة على ملعبه ووسط جماهيره، وغاب أليكس دا سيلفا عن لقاء «النمور» للإيقاف، فيما عانى فيليب دوس سانتوس من الإصابة في اللقاء الودي أمام مسافي.

وقال ناصر خميس، عضو مجلس إدارة رأس الخيمة: «إن اللاعبين المواطنين الذين خاضوا التجربة القوية أمام كلباء ضمن الجولة الأولى من الدوري يستحقون التقدير على الأداء القوي والاستماتة الممتازة على الرغم من ظروف النقص العددي المؤثر»، موضحاً أن الفريق قادر على تجاوز الخسارة الأولى في الدوري، والعودة إلى المنافسة بقوة للحاق بركب المنتصرين في الدوري، في ظل حالة التفاؤل الكبيرة التي تسيطر على اللاعبين». وأضاف: «المواجهة لن تكون سهلة أمام «أبناء الأسطورة» على ملعبنا ووسط جماهيرنا التي تنتظر من اللاعبين الظهور المشرف في الموسم الحالي، خاصة بعد أن هيأت الإدارة أفضل الظروف للمنافسة على النتائج الجيدة في الفترة المقبلة». وحول سباق الدوري، قال خميس: «الحظوظ موجودة لدى كل الفرق للمنافسة على بطاقتي التأهل إلى «المحترفين»، وهدفنا أن نقدم الأفضل تحت قيادة المدرب المصري ضياء السيد صاحب الجهود الكبيرة لوضع الفريق على المسار الصحيح، ويضم عناصر الخبرة والشباب الذين يعول عليهم النادي».

وأكد ناصر خميس أن إدارة النادي تسعى لتوفير الظروف أمام اللاعبين لتجاوز الخسارة الأولى، والعمل على حصد النقاط الثلاث أمام الفجيرة.