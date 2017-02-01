1.2 تريليون درهم تجارة الإمارات خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، نحو 1.172 تريليون درهم، مقارنةً بـ1.170 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من 2015، بنسبة نمو مقدارها 0.1%، حسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.

وقال معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان أمس، إن نمو حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات رغم التباطؤ التجاري الذي تشهده الاقتصادات الكبرى في العالم يؤكد نجاح دولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي، كما يؤكد قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية. وقال إن التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة شكلت 69% من إجمالي التجارة العام بقيمة 813.7 مليار درهم، بينما بلغت حصة تجارة المناطق الحرة 31% بقيمة 358 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.

وأشار إلى أن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة العام كشفت عن نمو الواردات 1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بينما شهدت الصادرات زيادة ملحوظة تصل إلى 6%، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الإماراتية.

الواردات