«الملك» مكتمل الأجانب «63 دقيقة»!

علي معالي (دبي)

يعود عبدالله غانم إلى تشكيلة الشارقة بعد غياب طويل، كما ظهر التشيلي سيزار بيناريس في التدريبات، بجانب محين خليفة، الأمر الذي يعني أن صفوف «الملك» أصبحت مكتملة مع المدرب عبدالعزيز العنبري الذي نجح في إبعاد الفريق من «النفق المظلم» في عهد البرتغالي بيسيرو، بالتعادل مع شباب الأهلي دبي والعين والفوز على الإمارات، وحصد «ملك العنبري» 5 نقاط أصل 9 نقاط ممكنة!

يستعد الشارقة لمباراة الوحدة يوم السبت المقبل، في كأس الخليج العربي، ويستغلها العنبري في تجربة بعض العناصر التي يعتمد عليها خلال الفترة المقبلة، ومنهم بالطبع سيزار بيناريس الذي تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة، وكذلك عبدالله غانم الذي أظهر مستوى جيداً في قلب الدفاع، خلال مباراة الإمارات، ومن المنتظر أن يلعب عبدالله غانم في المركز نفسه أمام «العنابي»، وإلى جانبه عيسى سانتو، نظراً لاحتمال عدم لحاق الأسترالي رايان ماك جوان باللقاء، لوجوده مع منتخب بلاده، ويفاضل العنبري بين خالد الزري ومحمد علي الظنحاني لشغل مركز الظهير الأيمن.

والملاحظ حتى انتهاء الجولة السابعة أن «الملك» استفاد من الرباعي الأجنبي معاً لمدة 63 دقيقة فقط من 630 دقيقة، وهي محصلة مباراتي الوصل في الجولة الثالثة، عندما شارك البرازيلي ويلتون لمدة 19 دقيقة، وحتا بالجولة الرابعة، بمشاركة سيزار في الدقيقة 46، ليكون الإجمالي 63 دقيقة.

والمعروف أن الشارقة لعب أمام النصر بأجنبي واحد فقط، هو الأسترالي رايان، وفي لقاء الظفرة شارك رايان، وسيزار بيناريس، وفاندر فييرا، ولم يكن الفريق تعاقد وقتها مع الأجنبي الرابع، وأمام الوصل لعب رايان، وسيزار بيناريس، وفاندر، فيما اقتصر ظهور ويلتون لمدة 19 دقيقة فقط، وأمام حتا بدأ «الملك» بالثلاثي رايان وفاندر، ويبتون، ودفع بسيزار في الدقيقة 46، وفي المباراة الخامسة مع شباب الأهلي دبي، لعب الفريق المباراة بـ 3 أجانب وهم رايان وويلتون وفاندر، وغاب سيزار بيناريس عن المباراة، وفي المواجهة السادسة مع العين شارك رايان وويلتون وفاندر، واستمر غياب سيزار للإصابة، وهو ما حدث في المباراة الأخيرة مع الإمارات في الجولة السابعة.