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«ايكويت» تدعو «دول التعاون» لزيادة استثماراتها في الصناعات النفطية
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

دعا مسؤولون تنفيذيون في لـ «ايكويت»، دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة استثماراتها في الصناعات التي تحقق قيمة إضافية في مجال تكرير النفط ومعالجة الغاز من أجل دعم النمو الاقتصادي المستدام على الأمد البعيد.

جاء ذلك، في إطار الاستعدادات لانعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، بحسب بيان أمس.

وقال محمد حسين، الرئيس التنفيذي لـ «ايكويت»، إن تحقيق الدمج والتكامل الأمثل بين «عمليات الاستكشاف والإنتاج»، وعمليات «التوزيع والتسويق» وعمليات «الغاز والتكرير والبتروكيماويات»، يجب أن يكون «ضمن أولويات شركات النفط الوطنية، لضمان تحقيق الدول ذات الاحتياطيات النفطية الكبيرة للاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية».

ورحّب الرئيس التنفيذي لـ«إيكويت» بالتوسع الذي شمل صناعات الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أديبك»، قائلاً إن بلدان المنطقة «تواجه تحديات في هذا المجال تفرض عليها تكاتف الجهود لضمان أن تساهم ثرواتنا الهيدروكربونية في منافع اجتماعية واقتصادية مستدامة للأجيال المقبلة».

وأضاف: «منذ اكتشاف النفط في المنطقة كانت صناعات الغاز والتكرير والبتروكيماويات أقلّ تطوراً، وكانت معظم الصادرات النفطية عموماً من النفط الخام، مما يعني أن الصناعات التي تحقق لقيمة مضافة، غالباً ما تكون خارج نطاق المنطقة. ومع ذلك، برزت المنطقة على مدى العقدين الماضيين كمركز عالمي لإنتاج المواد الكيماوية والبتروكيماوية.

     
 

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