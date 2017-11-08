«زايد لطاقة المستقبل» تناقش دمج حلول الطاقة المتجددة

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت جائزة زايد لطاقة المستقبل، الجائزة الدولية التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم المبدعين في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، جلسة نقاش ضمت قادة وممثلي جهات فاعلة في قطاع الطاقة العالمي لمناقشة الحاجة الملحة إلى إحداث تحول في مزيج الطاقة العالمي، من أجل تعزيز أمن الطاقة وتمكين المجتمعات في المناطق الريفية من الوصول لها، إلى جانب المساهمة في الحد من تداعيات تغير المناخ.
وأقيمت حلقة النقاش التي شارك فيها رؤساء دول سابقون، وأعضاء منظمات حكومية دولية، وشخصيات بارزة في دولة الإمارات، عقب اجتماع لجنة تحكيم الجائزة والتي أفضت إلى اختيار الفائزين بجائزة زايد لطاقة المستقبل لعام 2018، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في 15 يناير 2018، خلال حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة.
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وقال الدكتور هان سونغ-سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق، نائب رئيس اللجنة: «يعتمد التصدي لظاهرة تغير المناخ على كيفية التعامل مع مشكلة الطاقة. ويعتبر العمل الذي تقوم به جائزة زايد لطاقة المستقبل في الدعوة إلى اعتماد حلول الطاقة المستدامة خدمة مهمة للبشرية، إذ تشجع على التخلص من انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة».
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من جهته، قال أحمد علي الصايغ، رئيس سوق أبوظبي العالمي: «لطالما استثمرت دولة الإمارات في قطاع الاستدامة مستلهمةً من إرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فمنذ نحو عقد من الزمن، تم إطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل لتعزز الابتكار واعتماد الطاقة النظيفة والمستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً».
وقالت الدكتورة نوال الحوسني، مدير إدارة جائزة زايد لطاقة المستقبل: «لا شك بأن قطاع التكنولوجيا النظيفة قد شهد تقدماً كبيراً في السنوات العشر الأخيرة، ونحن على ثقة بأن العقد المقبل سيحمل في طياته العديد من الابتكارات في هذا القطاع، حيث ستسهم رؤى وإبداعات المبتكرين في تقديم حلول جديدة للمشاكل التي نواجهها اليوم».