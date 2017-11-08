«أدنوك» تطور وتحدث معهد أدنوك الفني

أبوظبي (الاتحاد)

طورت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» معهد أدنوك الفني تحت اسم «أكاديمية أدنوك الفنية»، بعد الانتهاء من تطوير البرامج الدراسية والتدريبية بما يضمن مواكبة الطلب المتزايد من شركات المجموعة على الكوادر الفنية المؤهلة، حسب ما أعلنت الشركة في بيان أمس. وتأتي عملية التحديث والتطوير تماشياً مع استراتيجية «أدنوك» التي تهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية وإعداد وتأهيل كوادر وطنية تضاهي أفضل المستويات العالمية.

وشملت عملية التحديث مراجعة وتطوير البرامج الدراسية والتدريبية في التخصصات الفنية والمهنية وتحديث منشآت ومرافق التدريب والخدمات الفنية، وإضافة قاعات دراسية متطورة، وإدخال برامج للتدريب العملي في المواقع.

وحضر حفل إطلاق أكاديمية أدنوك الفنية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وأعضاء من الإدارة التنفيذية لشركة أدنوك والرؤساء التنفيذيين لشركات المجموعة وأعضاء مجلس الأمناء والهيئة الإدارية والتدريسية والطلاب وخريجي الأكاديمية.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «إن التطور الذي تشهده الدولة في كل القطاعات، لاسيما في مجال التعليم وبناء الكوادر البشرية، يأتي ثمرة للتوجيهات الحكيمة والدعم اللامحدود من القيادة التي اهتمت ببناء الإنسانِ باعتباره أهم دعائم المجتمعِ والعنصر الرئيسي لتحقيق النمو والتطور المنشودين».