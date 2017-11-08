9 % نمواً في الصادرات الفلبينية إلى الإمارات خلال 5 سنوات

سيد الحجار (أبوظبي)

بلغت الصادرات الفلبينية إلى الإمارات نحو 400 مليون دولار (1.47 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو 160%، مقارنة بذات الفترة من العام الحالي، بحسب كونستانشو ﭬـينو جونيور سفير جمهورية الفلبين بالدولة.

وقال جونيور لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في اجتماع الوفد التجاري الفلبيني مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، إن الصادرات الفلبينية إلى الإمارات حققت نمواً خلال السنوات الخمس الماضية من 2012 إلى 2016 بمتوسط سنوي قدره 8.89%، وذلك رغم تسجيل تراجع طفيف في الصادرات خلال عام 2016 بنسبة 1.1%، مقارنة بعام 2015.

وأوضح أن الصادرات الفلينية إلى الإمارات تتركز في النحاس والمنتجات الكهربائية والمواد الغذائية والعصائر والمنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضراوات، وأكد جونيو، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات، في ظل ما تتميز به الإمارات من وضع اقتصادي قوي ومكانة دولية مرموقة على صعيد الاستثمار الدولي.

ومن جهته، قال عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، إن الغرفة تتطلع إلى زيادة قيمة المبادلات التجارية والعمل على تذليل أية صعوبات قد تواجه تطوير التعاون بين الشركات والمؤسسات في البلدين، وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص الإماراتي من الحوافز الاستثمارية المتاحة في الفلبين، لتعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير الاستثمارات المشتركة، وزيادة مستويات التبادل التجاري، بما يتناسب وطموحات البلدين في تحقيق مزيد من الشراكة الاقتصادية.وأشار إلى أهمية تعريف الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي بمناخ وفرص الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلبينية لجذب الاستثمارات الإماراتية إلى أسواقها، ودعا القبيسي، رجال الأعمال من الفلبين للاطلاع على ما تشهده أبوظبي من تنمية وتطوير في إطار خطتها ورؤيتها الاقتصادية.