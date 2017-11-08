«سيسكو» تفتتح مركزها الإقليمي للابتكار والتجربة في دبي

حسام عبدالنبي (دبي)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، أمس مركز سيسكو المتطور للابتكار والتجربة، كأول مركز من نوعه تفتتحه شركة سيسكو العالمية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط، في دبي.

وسيكون المركز، الممتد على مساحة تفوق 9000 قدم، مقراً للابتكار المفتوح واستعراض ما يمكن للتحول الرقمي تحقيقه في قطاعات متعددة، حيث يعرض 24 حلاً مبتكراً في 24 قطاعاً مختلفاً يتنوع ما بين التجزئة والضيافة إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية واللوجستية وغيرها، حيث تتجاوز تكلفته الاستثمارية 10 ملايين دولار أميركي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني: «نسعى إلى ترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع في جهودنا الرامية إلى تعزيز مكانة دبي في مصاف أبرز مدن الابتكار في العالم، فقد أصبح الابتكار أولوية استراتيجية لا تقتصر على دعم النمو الاقتصادي، بل تلعب دوراً مهماً في سعينا لتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين والزوار في بلادنا»، معتبراً أن قرار «سيسكو» بتأسيس مركزها للابتكار والتجربة لمنطقة الشرق الأوسط في دبي، يعكس مكانة المدينة كمركز عالمي ديناميكي وناشئ للابتكار سيساهم في دعم مؤسسات وشركات المنطقة لتعزيز معايير الابتكار.

من جهته، قال تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، إنه في عالمنا الديناميكي المتغير بسرعة يتعيّن علينا تسريع وتيرة ابتكارنا بشكل غير مسبوق، مؤكداً أن المركز الجديد للابتكار والتجربة ينتهج مقاربة فريدة ستساعد الحكومات والشركات في المنطقة على تطوير الحلول المبتكرة والتوصل إلى فرص أكبر للمواطنين والعملاء في العصر الرقمي».