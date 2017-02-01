مؤشر ثقة الأعمال في دبي يقفز 3.9 نقطة إلى 121.0 خلال الربع الأخير من 2016

دبي (الاتحاد)
أظهرت نتائج مؤشر ثقة الأعمال للربع الأخير من عام 2016 ارتفاعاً في مستوى ثقة رجال الأعمال بإمارة دبي، حيث ارتفع المؤشر بمعدل 3.9 نقطة ليبلغ 121.0 نقطة في الربع الرابع لعام 2016 مقارنةً بالفترة ذاتها من 2015. وجاءت هذه القفزة نتيجة الإعلان الأخير عن ميزانية إمارة دبي لعام 2017 البالغ قدرها 47.3 مليار درهم، وتهدف إلى تعزيز الإنفاق على البنية التحتية، وإيجاد أكثر من 3500 فرصة عمل جديدة بما يتماشى مع خطة دبي 2021، إلى جانب تزايد نشاط القطاع الحكومي والخاص مع قرب معرض إكسبو دبي 2020، ما أسهم في زيادة مستوى التوقعات الخاصة بالتوظيف وحجم المبيعات والأرباح.
وقال خالد القاسم، مساعد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للسياسات الاقتصادية: «أبدت الشركات في استطلاع المؤشر للربع الرابع من عام 2016 ثقتها بنتائج الربع الأول من 2017. حيث تشير الدراسة إلى أن رجال الأعمال يتوقعون نتائج للربع الأول للعام الجاري أقوى من الربع الرابع والأول من 2016، سواء من حيث الإيرادات أو الأرباح، فضلاً عن فرص العمل، وتوقعات الطلبات الجديدة والمشاريع وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات. وجاءت توقعات أسعار البيع مشابهة للربعين الأول والأخير من عام 2016». وأضاف القاسم «ارتفع صافي الرصيد لتوقعات إيرادات المبيعات من 36% للربع الأول من 2016، و37% للربع الرابع من 2016، لتبلغ 46% في الربع الأول من 2017.
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