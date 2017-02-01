مؤشر ثقة الأعمال في دبي يقفز 3.9 نقطة إلى 121.0 خلال الربع الأخير من 2016

دبي (الاتحاد)

‬أظهرت ‬نتائج ‬مؤشر ‬ثقة ‬الأعمال ‬للربع ‬الأخير ‬من ‬عام ‬2016 ‬ارتفاعاً ‬في ‬مستوى ‬ثقة ‬رجال ‬الأعمال ‬بإمارة ‬دبي، ‬حيث ‬ارتفع ‬المؤشر ‬بمعدل ‬3.9 ‬نقطة ‬ليبلغ ‬121.0 ‬نقطة ‬في ‬الربع ‬الرابع ل‬عام ‬2016 ‬مقارنةً ‬بالفترة ‬ذاتها ‬من ‬2015. ‬وجاءت ‬هذه ‬القفزة ‬نتيجة ‬الإعلان ‬الأخير ‬عن ‬ميزانية ‬إمارة ‬دبي ‬لعام ‬2017 البالغ ‬قدرها ‬47.3 ‬مليار ‬درهم، ‬و‬تهدف ‬إلى ‬تعزيز ‬الإنفاق ‬على ‬البنية ‬التحتية، ‬وإيجاد ‬أكثر ‬من ‬3500 ‬فرصة ‬عمل ‬جديدة ‬بما ‬يتماشى ‬مع ‬خطة ‬دبي ‬2021، ‬إلى ‬جانب ‬تزايد ‬نشاط ‬القطاع ‬الحكومي ‬والخاص ‬مع ‬قرب ‬معرض ‬إكسبو دبي ‬2020، ما أ‬سهم ‬في ‬زيادة ‬مستوى ‬التوقعات ‬الخاصة ‬بالتوظيف ‬وحجم ‬المبيعات ‬والأرباح.

وقال خالد القاسم، مساعد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للسياسات الاقتصادية: «أبدت الشركات في استطلاع المؤشر للربع الرابع من عام 2016 ثقتها بنتائج الربع الأول من 2017. حيث تشير الدراسة إلى أن رجال الأعمال يتوقعون نتائج للربع الأول للعام الجاري أقوى من الربع الرابع والأول من 2016، سواء من حيث الإيرادات أو الأرباح، فضلاً عن فرص العمل، وتوقعات الطلبات الجديدة والمشاريع وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات. وجاءت توقعات أسعار البيع مشابهة للربعين الأول والأخير من عام 2016». وأضاف القاسم «ارتفع صافي الرصيد لتوقعات إيرادات المبيعات من 36% للربع الأول من 2016، و37% للربع الرابع من 2016، ‬لتبلغ ‬46% ‬في ‬الربع ‬الأول ‬من ‬2017.

‬وأظهر ‬صافي ‬الرصيد ‬الخاص ‬بحجم ‬المبيعات ‬تحسناً ‬مماثلاً، ‬من ‬35% ‬للربع ‬الأول ‬من ‬2016 ‬و36% ‬للربع ‬الرابع ‬من ‬2016، ‬إلى ‬45% ‬للربع ‬الأول ‬من ‬2017. بينما ‬توقعت ‬53% ‬من ‬الشركات ‬ارتفاعاً ‬في ‬حجم ‬مبيعاتها، ‬مدعومةً ‬بتوقعات ‬نمو ‬المشاريع ‬وطلبات ‬الشراء ‬الجديدة، ‬وتنامي ‬الطلب ‬في ‬الفترة ‬الموسمية ‬خلال ‬الربع ‬الأول ‬من ‬عام ‬2017»‬. وأشار القاسم إلى أن 8% من المستطلعين توقعوا انخفاضاً في حجم الأعمال وضعف الطلب، نظراً إلى الصراعات الإقليمية والتباطؤ الاقتصادي، منوهاً إلى أن توقعات العاملين في الصناعات التحويلية هي الأقوى، على عكس القطاع التجاري التي كانت أقل تفاؤلاً. وبشكل عام أكد القاسم أن مجتمع الأعمال الذي يركز نشاطه على السوق المحلي يُظهر تفاؤلاً أعلى من المصدرين بواقع 121.0 و112.4 نقطة على التوالي، حيث اتخذت شركات السوق المحلي منحى أقوى من المصدرين لجميع المعايير في المسح. واستطرد:«يُظهر الاستطلاع أيضاً أن قطاع الصناعات التحويلية هو الأكثر ثقة بالنسبة للإيرادات، وحجم المبيعات، والأرباح والعمالة والطلبات الجديدة.ويعد قطاع الخدمات الأكثر تفاؤلاً حول أسعار البيع، في حين أن القطاع التجاري الأقل تفاؤلاً من حيث جميع المعايير»‬.