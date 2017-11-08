محمد بن راشد: الإمارات تفتح أبوابها وأسواقها للشركات العالمية في بيئة استثمارية قل مثيلها

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي المالي العالمي، ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، خوسيه فينالس رئيس مجلس إدارة مجموعة «ستاندرد تشارترد» الذي يرأس اجتماع مجلس إدارة المجموعة في دبي، حيث يعقد لأول مرة خارج مقره في لندن.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئيس المجموعة البريطانية المتخصصة بالخدمات المصرفية والمالية، وأعرب عن سروره بانعقاد مجلس الإدارة بجميع أعضائه في دولة الإمارات وفي رحاب مدينة دبي.

وأكد سموه خلال لقائه السيد فينالس ومرافقيه، أن المجموعة تحظى بتسهيلات لوجستية ممتازة لتمكينها من مزاولة نشاطها في دولة الإمارات، وفي دول المنطقة وشمال أفريقيا دون أية معوقات أو قيود ما دامت تعمل تحت مظلة القانون الذي يحمي جميع حقوق الشركات الاستثمارية والأفراد من رجال أعمال ومال وغيرهم من المستثمرين.

من جهته، عبر رئيس المجموعة التي يوجد لها مكتب إقليمي في دبي، ولها أحد عشر فرعاً في مختلف إمارات ومدن الدولة يعمل فيها حوالي 2300 موظف، منهم 42% من الشباب المواطن، عن تقديره ومجلس الإدارة لكل ما تلقاه المجموعة وفروعها وموظفيها من تسهيلات مميزة وفريدة ورعاية لمصالحها على أرض دولة الإمارات التي تعتبر بالنسبة للشركة الجهة المفضلة والمثلى لإطلاق وتوسيع عملياتها التشغيلية واستثماراتها داخل الدولة، وفي الإقليم، منوهاً إلى أن للشركة التي تأسست في العام 1862 أكثر من 1700 فرع في سبعين دولة حول العالم، بما فيها دولة الإمارات، ويعمل فيها قرابة تسعين ألف موظف، وبلغت إيراداتها في العام المنصرم نحو 14 مليار دولار.

من ناحية أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعد ذلك جيس ستالي الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز الذي يزور الدولة في إطار زياراته السنوية لمراكز وفروع المجموعة التي تقدم خدمات بنكية ومالية في أوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وأستراليا والشرق وأفريقيا وآسيا، وتتخذ من لندن مقراً رئيساً لها، ومن دبي مركزاً إقليمياً يغطي منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورحب سموه برئيس المجموعة البريطانية والمديرين المرافقين له، وأكد سموه أن دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، تفتح أبوابها وأسواقها للشركات العالمية في بيئة استثمارية واجتماعية وإنسانية قل مثيلها، ما يتيح لهذه الشركات التحرك ومزاولة أنشطتها بحرية تامة، وفي ظل قانون يحمي أموال وحقوق جميع المستثمرين من شركات وأفراد، وذات معايير وشرائح عالمية.

وتقدم ستالي بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على ما توفره دولة الإمارات حكومة ومؤسسات من تسهيلات لوجستية بمواصفات عالمية للمجموعة وغيرها من الشركات العالمية التي تجد في دولة الإمارات عموماً ودبي خاصة، البيئة الاستثمارية الحاضنة والآمنة ومتنوعة القطاعات، خاصة المالية منها والتقنية والعقارية، وغيرها.

وشرح الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز ومقرها الرئيس العاصمة البريطانية لندن لسموه، الأنشطة التي تزاولها المجموعة في دولة الإمارات وأكثر من أربعين دولة حول العالم، مشيراً إلى أنها تأسست في العام 1690 ولديها أكثر من 85 ألف موظف، منهم ما يزيد على مائتي موظف في فروع المجموعة في الدولة التي بدأت العمل فيها في العام 1975 وتتخذ من دبي مركزاً إقليمياً يغطي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.حضر المقابلتين، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، واللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، وعدد من الضيوف.