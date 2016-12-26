القوات المسلحة تطلق مبادرة «جسدك أمانة» وتطبيق «تحدي»

عمر الأحمد (أبوظبي)

أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس، المبادرة الوطنية «جسدك أمانة» التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي، وتشجيع فئات المجتمع كافة على تبني سلوكيات وأنماط الحياة الصحية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي وفندق ضباط القوات المسلحة، بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وكبار المسؤولين في الدولة.

كما أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة تطبيق الهواتف الذكية «تحدي» بنظامي «أندرويد وiOS»، الذي يهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لأفراد المجتمع من مختلف الأعمار الراغبين منهم في خفض أوزانهم الزائدة أو زيادة أوزانهم أو بناء العضلات.

وتم خلال المؤتمر استعراض تفاصيل المبادرة التي تستمر 12 شهراً بهدف تسلط الضوء على العديد من المواضيع الصحية والنفسية والسلوكية، من خلال فعاليات متنوعة بالتعاون مع مختلف المؤسسات المختصة في مجال الصحة والرياضة الحكومية والخاصة التي تسعى لخفض معدل الأمراض المزمنة والسلوكيات السلبية لدى بعض أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية، إضافة إلى تثقيفهم بكيفية الوقاية منها.

ويأتي إطلاق المبادرة بعد النجاح الملموس لما تم تطبيقه من ممارسات وأنظمة صحية وغذائية على البرنامج الخاص بمجندي الخدمة الوطنية، بما يشمله من نواحٍ نفسية واجتماعية وسلوكية، فيما تبدأ المبادرة الأول من يناير المقبل، وتركز خلال الشهر الأول على موضوع اللياقة البدنية بهدف الوقاية من الأمراض، والارتقاء بصحة الجسم من خلال جهود مشتركة ومنظمة ستعمل على مدى العام على الحد من التهديدات الصحية التي يواجهها أفراد المجتمع، بجانب دعم السلوكيات الصحية السليمة وبعض الطرق البسيطة العلاجية.