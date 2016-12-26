تركيا تنشر مدافع ودبابات إضافية على حدود سوريا

عواصم (وكالات)

نشرت تركيا أمس، مدافع ودبابات إضافية على حدودها مع سوريا، حيث تحاول أنقرة استعادة معقل لتنظيم «داعش»، وتدور معارك ضارية، وأعلنت أن قواتها قتلت 12 مسلحاً من تنظيم «داعش» في مدينة الباب بريف محافظة حلب شمال سوريا، في الوقت الذي حققت قوات «سوريا الديمقراطية»، مدعومة بالقوات الخاصة الأميركية وطائرات التحالف، تقدماً جديداً خلال الساعات الماضية نحو سد الفرات ومدينة الطبقة المحاذية للسد بمحافظة الرقة معقل التنظيم.

وذكرت تقارير صحفية، أن دبابات وعربات نقل عسكرية و10 قطع مدفعية نشرت في أوغوزلي وكركميش جنوب شرق البلاد على الحدود السورية.

ويأتي هذا الانتشار الجديد في وقت تضيق القوات التركية في سوريا الخناق على مدينة الباب معقل «داعش» في الشمال السوري، والتي يحاول مقاتلون سوريون معارضون بدعم من الجيش التركي السيطرة عليها متكبدين خسائر كبيرة.

وأعلن الجيش التركي أمس، أنه قتل 12 إرهابياً من مسلحي تنظيم «داعش» في مدينة الباب. ونقلت تقارير عن بيان للجيش أن العملية العسكرية التي تجريها قوات المعارضة السورية مستمرة بدعم جوي وبري من القوات التركية، وذلك للسيطرة على الباب.