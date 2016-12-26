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كانت في طريقها إلى سوريا وتحمل 64 موسيقياً و9 صحفيين وعسكريين

مقتل 92 شخصاً بتحطم طائرة روسية وبوتين يعلن الحداد
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تاريخ النشر: الإثنين 26 ديسمبر 2016

موسكو (وكالات)

تحطمت طائرة عسكرية روسية من طراز «توبوليف-154» أمس، كانت تقل 92 شخصاً، بينهم 68 عضواً في فرقة الجيش الأحمر الموسيقية وعسكريين وصحفيين، في البحر الأسود بعد إقلاعها متجهة إلى سوريا، فيما أكدت وزارة الدفاع أن لا مؤشرات إلى وجود ناجين. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين يوم حداد وطني في البلاد على أرواح ضحايا الطائرة.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز «تو-154» قبيل الساعة السادسة من صباح أمس من مدينة أدلر في جنوب منتجع سوتشي في رحلة روتينية، إلى قاعدة حميميم الجوية القريبة من اللاذقية في شمال غرب سوريا وعلى متنها أعضاء الفرقة الموسيقية الشهيرة للمشاركة في احتفالات رأس السنة. واختفت الطائرة عن شاشات الرادار بعد دقيقتين من إقلاعها.

وصرحت وزارة الدفاع لوكالات الأنباء الروسية، «تم تحديد منطقة كارثة طائرة توبوليف-154، ولا مؤشرات إلى وجود أحياء»، مضيفة أنه تم انتشال عشر جثث قبالة ساحل مدينة سوتشي، فيما تعهدت السلطات إرسال أكثر من 100 غواص للمساعدة في عمليات البحث.

وقالت الوزارة، «تم العثور على أجزاء من طائرة تو-154 التابعة لوزارة الدفاع الروسية على بعد 1,5 كلم من ساحل مدينة سوتشي على البحر الأحمر على عمق 50 إلى 70 متراً». ... المزيد
     
 

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