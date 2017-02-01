«المالية» أول جهة اتحادية تحصل على «نظام الإدارة المتكامل»

أبوظبي (وام)

حصلت وزارة المالية على شهادة النظام الإداري المتكامل «PAS99:2012» لأنظمتها الخاصة بتقنية المعلومات التي تشمل كلاً من شهادات «آيزو 20000 و27001 و22301» لتكون أول جهة بالدولة تحصل على هذه الشهادة الصادرة عن المعهد البريطاني للمواصفات والمعايير «BSI». ونظام «PAS99» هو أول نظام للإدارة المتكاملة في العالم يستند إلى مجموعة معايير للأنظمة الإدارية تقوم على مبدأ تكامل وتركيز كل الأنظمة، وتمكين المؤسسة من تقليل الوثائق الإدارية المطلوبة إلى الحد الأدنى لضمان كفاءة وفعالية الأنظمة، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات بما يرتقي بالكفاءة التشغيلية للعمل المؤسسي، ويحد من المخاطر.

وأطلقت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع الحصول على شهادة «PAS99» خلال مايو 2016 على أنظمة الجودة في وزارة المالية، وتم تطبيقه على إدارة تقنية المعلومات شاملة لنظام أمن المعلومات «ISO 27001» ونظام إدارة تقنية المعلومات إدارة الخدمات «ISO 20000» ونظام إدارة استمرارية الأعمال «ISO 22301».

وقال مصبح محمد السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة إن نظام الإدارة المتكامل يقيم الأداء وفق أهداف الإدارات، وحصول الوزارة على شهادة «PAS99» يعني استيفاءها كل عناصر تقنية المعلومات لأفضل الممارسات العالمية، وأضاف أن ما عزز قدرة الوزارة على تلبية كل متطلبات معايير أنظمة الجودة هو وضع سياسات وإجراءات موحدة، تحد من تداخل المهام وازدواجية أداء الأعمال، وتعمل على توفير الوقت والجهد ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية العمل.