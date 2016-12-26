سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أكدت مصادر عسكرية أن القوات العراقية أحرزت تقدما في بعض مناطق المحور الشمالي للموصل في محافظة نينوى الشمالية بدعم أميركي، وأفادت بأن تنظيم «داعش» أعدم عددا من مسلحيه بتهمة «التخاذل ومحاولة الفرار» غرب الموصل، بينما حاصرت الأمطار أغلب النازحين المقيمين في مخيم الخازر شرق الموصل، وسط المخاوف من انتشار الأمراض خاصة بين الأطفال.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية أحرزت تقدما في بعض مناطق شمال الموصل بدعم أميركي، واندلعت اشتباكات بين القوات وتنظيم «داعش» في منطقة الهياكل، شاركت فيها المدفعية الأميركية والطيران، وأحرزت القوات العراقية تقدما وسيطرت على مناطق الهياكل والفلاح ومعمل الإسمنت، بينما تشن عمليات تطهير في تلك المناطق للقضاء على جيوب «داعش».

وفي شأن متصل، أكد مصدر عسكري أن طيران التحالف الدولي، قتل 8 «دواعش» بغارات جوية متفرقة استهدفت مواقع للتنظيم في مناطق النجار والرفاعي والحاوي غرب الموصل.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت عن مقتل قياديين اثنين من «داعش» وتدمير عدد من المقرات السرية له بضربات صاروخية بالجانبين الأيسر والأيمن من الموصل، وقال إن القصف الصاروخي للشرطة أسفر عن مقتل الإرهابي «أبو أيوب القريشي» و«أبو سيف» مسؤول أمن التنظيم في الموصل، مبينا أن القصف الصاروخي طال أيضا مقرات سرية للإرهابيين في حي القدس بالجانب الأيسر، وباب الطوب في الجانب الأيمن للموصل».