بالصور.. «الارملة السوداء» قتلت 3 من أزواجها بالسم

طوكيو (أ ف ب) -

حكم على يابانية في السبعين من العمر اليوم الثلاثاء بالإعدام شنقاً بعد إدانتها بتهمة قتل ثلاثة من أزواجها السابقين ومحاولة قتل رابع على ما أفادت محكمة منطقة كيوتو (غرب اليابان) لوكالة فرانس برس.

وقد حبست البلاد أنفاسها خلال محاكمة شيساكو كاكيهي الملقبة «الأرملة السوداء» في إشارة إلى العنكبوتة الآكلة للذكور، التي انطلقت نهاية يونيو الماضي في كيوتو.

وقالت النيابة العامة إنها كانت تستخدم السيانيد للتخلص من أزواجها جامعة بذلك على مدى اكثر من عشر سنوات ثروة قدرتها الصحف بحوالي مليار ين (7,6 ملايين يورو تقريباً) من خلال عقود تأمين على الحياة وممتلكات غير منقولة وودائع مصرفية اثر وفاة هؤلاء الرجال.

وكانت كاكيهي غالباً ما تختار أزواحاً مسنين أو مرضى وأثرياء خصوصاً لا ورثة لهم من خلال وكالات زواج أحيانا.

وقد خسرت بعد ذلك جزءاً كبيراً من ثروتها بسبب استثمارات مالية غير موفقة وأوقفت في نوفمبر 2014.

وقد شدد محاموها على أنها غير مذنبة معتبرين أن قدرتها على الحكم على الأشياء غير سليمة، إلا أن كاكيهي التي لزمت الصمت في مطلع المحاكمة فاجأت المحكمة عندما اقرت لاحقاً أنها قتلت زوجها الرابع العام 2013.