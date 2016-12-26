الكويت : فتح صناديق بعض الدوائر الانتخابية لفرزها

الكويت (د ب أ)

قررت المحكمة الدستورية الكويتية أمس انتداب مستشارين من أعضائها للانتقال إلى مجلس الأمة، وفتح صناديق الفرز لاستخراج كشوف الفرز الخاصة بالدائرتين الثانية والثالثة. وقررت المحكمة تأجيل الطعون الخاصة بالدائرة الأولى إلى جلسة 23 يناير المقبل، ليقدم الطاعنون دفاعهم.

وكان الطاعنون في نتائج الانتخابات بالدائرة الأولى والثانية والثالثة قد طالبوا بأن يتم إعادة الفرز والتجميع، وإعلان النتائج بعد ذلك. وقال الطاعنون، خلال مرافعاتهم أمام المحكمة الدستورية: «من المتوقع أن تكون هناك أخطاء في الفرز والتجميع نظراً للجهد المبذول في العملية الانتخابية، وحتى نطمئن ونرتاح نريد إعادة الفرز والتجميع».

وكانت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 26 نوفمبر الماضي أظهرت تغييرات كبيرة في أعضاء المجلس، وكان للشباب الحظ الأكبر في الفوز بالمقعد البرلماني.

وبينت النتائج التي أسفرت عنها العملية الانتخابية في الدوائر الخمس حدوث تغير في أسماء الفائزين بين انتخابات 2013 و2016 بنسبة 60 بالمئة.