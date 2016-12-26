إسرائيل تتحدى مجلس الأمن وتقر 5600 وحدة استيطانية

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

تحدت إسرائيل أمس، مجلس الأمن الدولي الذي أصدر قراراً يطالب بإنهاء الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصادقت على بناء خمسة آلاف و600 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس ستصادق يوم الأربعاء المقبل على بناء ألفين و600 وحدة سكنية في مستوطنة «غيلو»، إضافة إلى ألفين و600 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة «غفعات همتوس» قرب بيت صفافا جنوب القدس بجانب 400 وحدة سكنية في مستوطنة «رمات شلومو» شمال القدس، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للوحدات السكنية في مستوطنات القدس التي يتوقع المصادقة عليها قريبا يصل خمسة آلاف و600 وحدة سكنية، وقالت مصادر إسرائيلية، إن قرار مجلس الأمن الدولي «لن يوقف عمليات البناء في القدس».

واستدعت إسرائيل أمس ممثلي الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن، كما أوقفت التنسيق المدني مع الفلسطينيين، رداً على تمرير القرار، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ايمانيول نحشون أن ممثلي 14 دولة أيدت القرار سيزورون مقر الوزارة في القدس تباعا. ولم يتم استدعاء المبعوث الأميركي.

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامه للرئيس الأميركي باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري بأنهما وراء إصدار القرار، وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، «لا شك لدينا أن إدارة أوباما أطلقت عملية طرح القرار ونسقت مسوداته وطالبت بإقراره»، وأضاف أن «ذلك بالطبع يتناقض تماما مع السياسة الأميركية التقليدية بعدم محاولة فرض شروط للحل النهائي وتعهد الرئيس أوباما الواضح في 2001 بتجنب اتخاذ مثل هذه الإجراءات».