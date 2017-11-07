جهاد الخازن يشيد بحرية الرأي والبيئة الثقافية في الدولة

الشارقة (وام)

أكد الكاتب الصحفي اللبناني البارز جهاد الخازن ريادة دولة الإمارات وإمارة الشارقة على مستوى الوطن العربي في حرية التعبير عن الرأي، وعرض واختيار الكتب في معارض الكتب التي تستضيفها على مدار العام.

وقال الخازن - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش حضوره فعاليات الدورة الـ 36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 11 نوفمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة، إن حصول إمارة الشارقة لقب عاصمة عالمية للكتاب في عام 2019 هو لقب مستحق لما تبذله الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من جهود جبارة وعالية في خلق بيئة ثقافية مميزة تجذب الأطفال قبل الكبار، وتعزيزها بالمشاريع الثقافية وفي مقدمتها معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي بات يحتل المرتبة الثالثة على المستوى العالمي من حيث عدد المشاركين وحقوق بيع النشر والفعاليات التي تجذب حشوداً من الزوار تبدأ بالقدوم من الصباح حتى المساء.

كما أشاد الخازن بجهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين في مجال النشر ودعمه بكل الوسائل لتطوير هذا القطاع، الذي أصبح محط اهتمام الإمارة، خاصة أنها أنجزت مشروعاً يعد الأول من نوعه على المستوى العالمي، وهو افتتاح أول مدينة للنشر مدعومة بكافة الخدمات التي يحتاج إليها الناشر من طباعة وتوزيع وترجمة وغيرها، مؤكداً أنها خطوة مكملة للمشروع الثقافي الذي تبنته وبدأته الإمارة منذ زمن بعيد.

ولفت إلى أن جهود الشيخة بدور القاسمي ليست بغريبة عليها، فهي تسير على خطى والداها صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي يتمتع بدرجة عالية من العلم والثقافة والاطلاع.