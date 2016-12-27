قوات الشرعية تطرق أبواب صنعاء

عقيل الحلالي (صنعاء)

واصل الجيش اليمني مدعوماً بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي أمس، ولليوم الرابع على التوالي، تقدمه في بلدة نهم التي تبعد 40 كيلومتراً عن شمال شرق العاصمة صنعاء، حيث نشر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم مئات المسلحين وعشرات المركبات العسكرية في شوارع صنعاء.

وأعلن الجيش، أن قواته باتت على بعد 5 كيلومترات من جبل نقيل بن غيلان الاستراتيجي المطل على مطار صنعاء الدولي ومواقع استراتيجية بالعاصمة.

وأكد مدير دائرة العمليات الحربية في وزارة الدفاع، العميد ناصر الذيباني، أن قوات الجيش في الطريق إلى العاصمة صنعاء، بعد تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة نهم شرق المدينة.

وأوضح العميد الذيباني أن قوات الجيش حررت جبل القتب الاستراتيجي وجبال مريحات والتباب الحمر وكحل وتباب شرق القتب قرب منطقة المدفون.