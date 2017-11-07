«كلمات» تفتح عالماً من كتب الرسومات المسلية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مجموعة كلمات، للنشر الرائدة في المنطقة، عن إطلاق شركة "كوميكس" الجديدة المتخصصة في نشر أنواع مختلفة من القصص المصورة باللغة العربية، وأعمال المانجا الرسومية، والكثير من الأنشطة الأخرى.

وستقدم الشركة ​​الجديدة، التي تم إطلاقها خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، قصة من إعداد ليلى عبد الرزاق، هي "بداوي" وتحكي قصة أحمد الذي نشأ في مخيم للاجئين، وهو أحد آلاف الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة موطنهم بعد حرب العام 1948.

وهناك أيضًا قصة "القلب والعقل" لمؤلفها نيك سيلوك الذي يستكشف من خلالها التفاعل القائم بين القلب والعقل في حياتنا اليومية. ويقدم جو سغ رواية رسومية تحت عنوان "اسم المستخدم: إيفي"، ويبرز فيها مساعي الأب لمساعدة ابنته للتغلب على مشاعر انعدام الأمن من خلال خلق عالم افتراضي يسمح لها بالهرب من الواقع.

وهناك قصة أخرى جديدة تحمل اسم "بطل الظل" للكاتب جين ليون يانغ، والتي تدور حول بطل يحل ألغاز الجرائم، ويحارب من أجل العدالة.

ويقدم الرسّام غاي دوليل رواية مصورة عنوانها "بيونغ يانغ"، ويسلط فيها الضوء على الثقافة والحياة في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية. وكتب القصة الأخيرة التي طرحت تحت عنوان "رفقة الفتيان"، فيث إيرين هيكس الذي يركز فيها على شخصية "ماغي" التي تلتحق بالمدرسة الثانوية بعد سنوات من التعليم المنزلي، لتواجه هناك تجربة صادمة.

ومن خلال ترجمة الكتب المصورة إلى اللغة العربية، وتوفيرها على نطاق أوسع، تهدف "كوميكس" إلى توسيع نطاق معرفة القراء العرب، من خلال تعريفهم بفن الرسوم الكاريكاتورية، مع توفير هذا الأعمال لمحبيها، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بأعمالهم المفضلة باللغة العربية.