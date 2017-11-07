«كلمات» تفتح عالماً من كتب الرسومات المسلية

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت مجموعة كلمات، للنشر الرائدة في المنطقة، عن إطلاق شركة "كوميكس" الجديدة المتخصصة في نشر أنواع مختلفة من القصص المصورة باللغة العربية، وأعمال المانجا الرسومية، والكثير من الأنشطة الأخرى.
وستقدم الشركة الجديدة، التي تم إطلاقها خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، قصة من إعداد ليلى عبد الرزاق، هي "بداوي" وتحكي قصة أحمد الذي نشأ في مخيم للاجئين، وهو أحد آلاف الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة موطنهم بعد حرب العام 1948.
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وهناك قصة أخرى جديدة تحمل اسم "بطل الظل" للكاتب جين ليون يانغ، والتي تدور حول بطل يحل ألغاز الجرائم، ويحارب من أجل العدالة.
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ومن خلال ترجمة الكتب المصورة إلى اللغة العربية، وتوفيرها على نطاق أوسع، تهدف "كوميكس" إلى توسيع نطاق معرفة القراء العرب، من خلال تعريفهم بفن الرسوم الكاريكاتورية، مع توفير هذا الأعمال لمحبيها، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بأعمالهم المفضلة باللغة العربية.