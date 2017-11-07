«شرطة الشارقة» تناقش «الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت إدارة مركز بحوث الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مساء أمس الأول، بقاعة ملتقى الأدب بمركز إكسبو الشارقة، ضمن الموسم الثقافي السادس لمركز بحوث شرطة الشارقة، ندوة بعنوان «الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي» وذلك في إطار المشاركة في معرض الشارقة الدولي الكتاب في دورته الـ 36.

وأدار محاور الندوة الدكتور قاسم أحمد عامر، بإدارة مركز بحوث الشرطة، وتناول العقيد دكتور خالد حمد الحمادي، مدير إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة، خلال الندوة نسب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، مع التطرق لخصائص وسمات وسائل التواصل الاجتماعي، ومعرفة مخاطر ومهددات نشر الشائعات على مستوى الأمن والمجتمع.

وقام العقيد دكتور خالد الحمادي بعرض الواقع الحالي لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي ونسب مستخدميها على مستوى العالم، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطرق إلى مزايا منصات التواصل الاجتماعي كونها أسرع وسيلة لتداول الأخبار والمعلومات والمساهمة في القبض على الجناة، ودعمها لانتشار الإعلام الرقمي، كما أنها تعد فضاءً واسعاً للنقاش الحر حول مختلف القضايا، ومن جانب آخر هناك الكثير من السلبيات والتي تشكل خطراً على أمن المجتمعات واستقرارها.

وحذر الحمادي من مخاطر الشائعات، والتي تعد من أخطر لأسلحة الدعائية التي ترمي إلى تحقيق أهداف مغرضة، لما لها من دور في نشر الفساد، وإثارة الفتنة في المجتمع، والتأثير سلباً على استقراره، ونشر الخوف والقلق بين أفراده.

وأضاف العقيد دكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، أن أكثر ما يبتلى به المجتمع في أي وقت من الأوقات هو نقل الأخبار المكذوبة التي تنتشر عبر شبكة المعلومات العنكبوتية (الإنترنت) والفيس بوك وتويتر وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، التي تجري بين أنامل حامليها سيل من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو حاملة فيها الكثير من الذبد والغثاء، وهذه الوسائل جميعها تسمح للأفراد بالتواصل مع بعضهم البعض وتناقل معلومات بعيدة عن الحقيقة، أو الواقع شغلاً لأوقات الفراغ الذي قد يعانون منه.