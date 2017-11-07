«الإمارات للمحامين» تقدم طبعة منقحة من الكودات القانونية

الشارقة (وام)

تشارك جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في معرض الشارقة الدولي للكتاب بجناح يضم العديد من الكتب القانونية إلى جانب طبعة منقحة من الكودات القانونية للدولة، إضافة إلى التعديلات الجديدة وأحدث القوانين الصادرة.

وقال المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن لمعرض الكتاب أهمية كبيرة في استراتيجية الجمعية حيث تم تجهيز جناحها وتنظيم عرض الكتب بطريقة تسهل على الزوار البحث عن الكتب القانونية التي تلبي احتياجاتهم، حيث يضم باكورة الإصدارات القانونية، إضافة إلى عناوين مختلفة مقدمة من أساتذة مختصين بمجال القانون.

وأكد الشامسي حرص الجمعية على المشاركة في الفعاليات الثقافية لا سيما معرض الشارقة الدولي للكتاب، مبدياً تطلعه لإقامة علاقات مبنية على تبادل المنفعة مع كل المختصين والمعنيين في المجال القانوني.

وثمن الجهود التي يبذلها الرعاة والشركاء الاستراتيجيون والداعمون للمعرض بشكل ينسجم مع رؤاهم العميقة لمستقبل الثقافة في الشارقة ودولة الإمارات.

وقال إن هذه المكانة الثقافية والسمعة الطيبة لمعرض الكتاب وإمارة الشارقة لم تكن لتتحقق إلا بفضل جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يحرص على تقديم الدعم لكل ما يتصل بالثقافة وعلى رأسها معرض الكتاب.