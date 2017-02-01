الدولار يتعثر بعد أسوأ بداية لعام في 3 عقود

لندن (رويترز)

تزايدت الشكوك حول قدرة الدولار على التعافي أمس، بعدما سجل أسوأ أداء في بداية أي عام في ثلاثة عقود بفعل مخاوف بشأن استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن سياسة «الدولار القوى» التي تبنتها على مدى عقدين.

وانخفض الدولار 2.6% مقابل سلة من العملات الرئيسية في يناير الماضي، مسجلا أسوأ أداء له في مثل هذا الشهر منذ 1987، إذ هبط أولاً بفعل مخاوف مرتبطة بسياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثم بسبب تنامي القلق من استعداد الإدارة الجديدة لخفض العملة. وتصاعدت هذه المخاوف يوم الثلاثاء، حين قال روبرت نافارو، مستشار تجاري كبير للرئيس، إن اليورو مسعر «بأقل من قيمته الحقيقية بكثير»، مما دفع اليورو للارتفاع فوق 1.08 دولار للمرة الأولى منذ أوائل ديسمبر الماضي، وتراجع مؤشر الدولار نحو واحد في المئة إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع.

ولحق ترامب بنافارو بعدما أدلى بتصريحات اتهم فيها دولا أخرى بالاستفادة من تخفيض العملة. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير في أول قرار بشأن السياسة النقدية بعد تولي ترامب لمنصبه، في الوقت الذي ينتظر فيه البنك وكذلك السوق المزيد من الوضوح بشأن سياسات ترامب الاقتصادية.

وكان عدم وضوح التحفيز المالي الذي تعهد به ترامب عاملا آخر ساهم في دفع الدولار للانخفاض منذ بداية العام. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عاما بفضل توقعات بأن سياسات ترامب ستعزز النمو والتضخم مما سيقود لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، لكنه هبط أكثر من أربعة في المئة منذ ذلك الحين، ويجرى تداوله حاليا بزيادة تقل اثنين في المئة فوق مستوياته قبل انتخاب ترامب.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% فقط اليوم ليظل دون مستوى 100 نقطة وقرب مستوياته المتدنية التي سجلها خلال تعاملات أمس الأول، بينما استقر اليورو عند أقل قليلا من 1.08 دولار. لكن الدولار ارتفع 0.5% مقابل الين إلى 113.40 ين.