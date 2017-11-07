محمد بن زايد ووزير الداخلية السنغافوري يبحثان علاقات الصداقة

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر البحر‏، معالي كي شانموجام، وزير الداخلية والقانون السنغافوري الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بوزير الداخلية والقانون السنغافوري والوفد المرافق له، وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها.

وتم خلال اللقاء، أيضاً، استعراض مجالات التعاون الأمني، وتبادل الخبرات بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

..ويصدر قراراً بتعيين مدير عام بلدية مدينة أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين سعادة سيف بدر القبيسي مديراً عاماً لبلدية مدينة أبوظبي.