مفاجآت بالجملة تنتظر «الجولة الثالثة» لـ كأس الجو جيتسو

أمين الدوبلي( أبوظبي)

أكد يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو أن الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة حققت العديد من المكاسب، أولها تعزيز دور الأندية في تطوير اللعبة، على اعتبار أن النادي هو الحاضنة الرئيسة للاعبين بعد نهاية مرحلة المدرسة، مشيرا إلى أن الجولة الثانية من الكأس كشفت عن مواهب جديدة ووجوه واعدة من الأبطال، خصوصا نادي الإمارات لفريق تحت 21 سنة، وهناك لاعب أخر لفت انتباهه من عجمان هو سعيد المزروعي الذي قدم نفسه بشكل رائع، مؤكداً أنه يمكن الاعتماد عليه في المنتخب في المرحلة المقبلة، بعد دخوله برامج تدريبية مكثفة.

وقال البلوشي: مشاركة الفتيات القوية في الجولة الثانية كانت مكسبا كبيرا، والمنافسة كانت حماسية بين مختلف الأندية، ونحن نشيد بالاهتمام الكبير الذي يوليه نادي الظفرة للفتيات، والنادي الأهلي أيضا، لأنهما يشكلان إضافة مهمة للأندية التي سبقتهما في هذا الاتجاه مثل العين والجزيرة والوحدة، ولا شك أن دخول أندية جديدة على الخط في المنافسة سيفرز الأفضل، ويرفع مستوى التنافس بين الفتيات، ولدينا توجهات واضحة في 2017 بالمشاركة في كل التحديات الخارجية بمنتخبات للفتيات جنبا إلى جنب مع منتخبات الرجال.

وتابع: العين استحق صدارة الجولة الثانية التي اختتمت امس الأول، ولكننا نتوقع منافسة أعنف في الجولة الثالثة، التي تقام أوائل مارس المقبل، والتي ستشهد العديد من المفاجآت حسب ما أعلن رئيس الاتحاد عبد المنعم الهاشمي، وقال أن كل الأندية ستكون حريصة على المشاركة بلاعبين ولاعبات في كل الفئات والأوزان، وأن بطولة الكأس تغطي جانبا مهما من التنافس، حيث إنها تقام بنفس النظام الذي يقيم به الاتحاد الدولي للعبة منافساته بالاعتماد على الأوزان، وليس الأحزمة، بمعنى أن لاعبينا ولاعباتنا سيكتسبون خبرة المشاركات العالمية والقارية من مثل هذه البطولات، بعد أن كانوا معتادين على المشاركة في المنافسات التي تقام بنظام الأحزمة.

وقال: بدانا بالفعل الاستعداد للمشاركة في جولة «أبوظبي جراند سلام» التي تقام في صالة أيبيك أرينا لأول مرة يومي 13 و 14 يناير المقبل، ولدينا أعداد كبيرة ستشارك فيها، سواء من المنتخب أو الأندية، وبالنسبة للمنتخب فهو يتدرب حاليا مرة يوميا، واعتبارا من تاريخ أول يناير سيدخل المنتخب معسكر مغلق ويتدرب على فترتين، لتجهيزه للتحدي الكبير، وسيتم اختيار نخبة الفتيات أيضا للمشاركة في جولة أبوظبي جراند سلام لإعدادهن للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام نهاية فبراير المقبل.

وعن برنامج الأعداد لبطولة غرب آسيا قال: ستشهد بطولة غرب آسيا في البحرين لأول مرة مشاركة منتخب كامل من الفتيات في كل الأوزان، وعددهن 14 لاعبة، وبرغم أن فتياتنا معظمهن ما زلن صاعدات إلا أن الآمال عليهن كبيرة في تحقيق إنجازات على هذا المستوى، بعد أن قصت وديمة اليافعي شريط الإنجازات الآسيوية ببرونزية دورة الألعاب الشاطئية في فيتنام أكتوبر الماضي.

وقال: تم تعيين مدربة جديدة لمنتخب الفتيات هي برسيليا الحاصلة على الحزام الأسود في اللعبة، ونحن على ثقة بأنها ستحقق إضافة نوعية للاعبات في المرحلة المقبلة، وسنحصد عددا من الميداليات في هذا التحدي.

من ناحيته أكد حمدان البلوشي لاعب العين أنه خاض 4 نزالات قوية في الجولة الثانية، وأنه قرر من بداية الجولة الثانية أن يلعب بشكل تجاري بمعنى أن يحقق الفوز بأقل جهد، بشكل تدريجي لكنه فوجئ بمستوى المنافسين الذين أجبروه على التحدي، ورفع معدل العطاء، مشيرا إلى أن اللاعبين الصاعدين كلهم يتميزون بمستوى جيد، وأنه واجه صعوبات في كل النزالات حتى حصل على الذهب.

وقال: استراتيجية العين كانت واضحة من البداية والجولة الأولى شهدت تفوق عيناوي، ثم جاءت الجولة الثانية، لتؤكد هذا التفوق وسنبذل أقصى جهد من أجل إنهاء الجولة الثالثة باللقب الأغلى، حتى يكون الكأس عيناوياً.